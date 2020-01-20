Son Dakika › Güncel › CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Son Dakika
CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi
6 saat önce
CHP Erdemli İlçe Başkanı, delegelerin 86'sının oyunu alan Mustafa Kılbaş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: AA
CHP Erdemli İlçe Başkanı, delegelerin 86'sının oyunu alan Mustafa Kılbaş oldu.
Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki kongrenin divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yaptı.
Başkanlık için 4 adayın yarıştığı seçimde, 230 delegeden 223'ü oy kullandı.
Başkanlığa seçilen Kılbaş, konuşmasında delegelere teşekkür etti.
Son Dakika Selahattin Demirtaş'tan "Tiyatro" tartışmalarına ilk yorum: Dayanışma mesajıdır Çağla Şıkel, defile öncesi ne yaptığını anlattı: Her defile öncesi 10 dakika dua ederim AK Parti, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasını neden istemedi? Erdoğan yanıtladı CHP'li Öztrak: "Berlin zirvesini olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim"