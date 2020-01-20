CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Son Dakika

Başkanlığa seçilen Kılbaş, konuşmasında delegelere teşekkür etti.

Başkanlık için 4 adayın yarıştığı seçimde, 230 delegeden 223'ü oy kullandı.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki kongrenin divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yaptı.

CHP Erdemli İlçe Başkanı, delegelerin 86'sının oyunu alan Mustafa Kılbaş oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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