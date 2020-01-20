CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi - Son Dakika

CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi

6 saat önce

CHP Erdemli İlçe Başkanı, delegelerin 86'sının oyunu alan Mustafa Kılbaş oldu.

CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi, System.String[]

CHP Erdemli İlçe Başkanı, delegelerin 86'sının oyunu alan Mustafa Kılbaş oldu.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki kongrenin divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yaptı.

Başkanlık için 4 adayın yarıştığı seçimde, 230 delegeden 223'ü oy kullandı.

Başkanlığa seçilen Kılbaş, konuşmasında delegelere teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdemli Belediyesi, Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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