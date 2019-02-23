Son Dakika Haberleri: CHP Erzincan Aday Tanıtım Toplantısı

CHP Erzincan Aday Tanıtım Toplantısı

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Devlet bez üretmez, devlet sigara üretmez, devlet şeker üretmez.' diyen anlayış şimdi ne yapıyor?

CHP Erzincan Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Devlet bez üretmez, devlet sigara üretmez, devlet şeker üretmez.' diyen anlayış şimdi ne yapıyor? Domates satıyor. Domates, biber, patlıcan satıyor." dedi.

Ağbaba, partisince kent merkezindeki salonda düzenlenen aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında, ittifakı kuran ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için fedakarlık yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'de büyüyen birkaç il bulunduğunu, Tunceli, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Malatya gibi onlarca ilin nüfusunun azaldığını ve göç verdiğini belirten Ağbaba, "Erzincan'ın şu anki milletvekili sayısı kaç? 2. Daha önce kaçtı? 3-4 milletvekili vardı. Her dönem Erzincan nüfus olarak küçülüyor. Neden küçülüyor? Bunun birçok sebebi var. 'Devlet bez üretmez, devlet sigara üretmez, devlet şeker üretmez.' diyen anlayış şimdi ne yapıyor? Domates satıyor. Domates, biber, patlıcan satıyor. Aslında bunu biraz da küçülen kentler de hak ediyor desem çok mu söylemiş olurum, bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, şöyle konuştu:

"Fetullah hocaefendi hazretleriyle', onların deyimiyle söylüyorum, selamımız olsa veya bir resmimiz olsa CHP'yi kapatırlardı. Fetullahçı arıyorsan aynaya bakacaksın. Bizim içimizde ne İYİ Parti'de ne bu toplulukta ne bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu'nda 'Fetullah hocanın' dizinin dibinde resim çektiren bir tane milletvekilimiz var. Bir tane il başkanımız yok, bir tane partilimiz yok. Fetullahçı arıyorsan aynaya bak."

Türkiye'nin ithal etmediği bir ürün kalmadığını iddia eden Ağbaba, "Türkiye bir taraftan tarım, bir taraftan işsizlik, tam anlamıyla kaos, ekonomik olarak bir yıkım dönemini yaşıyor. Hepiniz bilirsiniz, ilkokula gittiğimiz zaman öğrendiğimiz şeylerden biri, Türkiye kendine yeten 7 tarım ülkesinden biriydi. Şimdi Allah aşkına neyi ithal etmiyoruz? İthal etmediğimiz bir ürün var mı? Samanı bile ithal eder duruma geldik." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:49 Kaynak: AA

Türkiye, Erzincan, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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