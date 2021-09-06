CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu üzerine Oğuz hakkında savcılıkça soruşturma açıldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika