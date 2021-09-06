CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında taciz iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Oğuz'un sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen ve partinin İl Başkanlığında çalışan kadın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına konu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında, bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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