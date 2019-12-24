CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması - Son Dakika

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda CHP 4. Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kırşehir'e geldi.

CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda CHP 4. Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kırşehir'e geldi.


ADD ziyareti sonrasında CHP'de konuşan Çetin, "İçerisinde bulunulan durum bakımından Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi önemli bir konu. Türkiye, bizlerin gençlik yıllarında tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden birisiydi. İnsanların en önemli ihtiyacı gıda, Türkiye'nin kendi kendine yeten ülke olması çok önemli" dedi. En önemli sorununun işsizlik ve ekonomi olduğunu anlatan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"En büyük sorun; ekonomi pahalılık ve bağlı olarak da işsizliktir. Yatırım ve sanayileşme olmadığı sürece işsizliği çözmekte mümkün değildir. Dış politikada Suriye güvende olursa Türkiye güvende olur. Suriye, İsrail ve Mısır'da büyükelçimiz yok. Atatürk, 1930'ların başlarında yeni bir dünya savaşı çıkacağını tahmin ediyor. Atatürk'ün ilk yaptığı iş komşularla ilişkilerini güvene almak olmuştur. Türkiye'nin çevresini o dönemlerde sağlama almıştı."


Çetin, Kırşehir ziyaretini CHP İl Başkanı Baran Genç ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret ederek sürdürdü. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Hikmet Çetin, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir
Sinan Aygün savcıya ifade verdi CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler Basım hatalı banknotu 17 yıldır saklayan vatandaş, 250 bin TL'ye satılığa çıkarttı

Son Dakika Haberleri
00:20 Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da alkollü mekanlarda denetim - Son Dakika
00:17 Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
00:15 Osmaniye'de 3 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]