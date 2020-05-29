CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ
CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi.
CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ
İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi. Özdemir'in önümüzdeki günlerde "halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakim karşısına çıkması bekleniyor.
İzmir'de, geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutuklamanın kaldırılması yönündeki talebin reddine karar vermişti. Özdemir hakkında "halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi. Tahliye edilen CHP eski İl Başkan Yardımcısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:40 Kaynak: DHA
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