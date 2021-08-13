CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, cenaze sonrası Ali Osman Dindar'ın yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "Önceki dönem CHP Bilecik İl Başkanı Ali Osman Dindar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ali Osman Dindar'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - BİLECİK

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