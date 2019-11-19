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CHP eski il başkanından demokratik kongre talebi

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Kırşehir'de demokratik kongre talebinde bulundu.

CHP eski il başkanından demokratik kongre talebi, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski il başkanı Hacı Tanrıbuyurdu, Kırşehir'de demokratik kongre talebinde bulundu.


Eski il başkanı Tanrıbuyurdu, Kırşehir'de seçilmiş bir yönetim olmadığını ve yönetimin doğal delege olarak da yer almadığını belirtti. Tanrıbuyurdu, "Geçtiğimiz dönem CHP'de il başkanı olarak görev yaptım. 24 Haziran tarihinde de 16 yıl aradan sonra Kırşehir'de milletvekili çıkardık. Milletvekilimiz mazbatasını alırken duygu dolu anlar yaşadım. O dönem tek hedefim CHP'ye Kırşehir Belediyesini kazandırmaktı. 'Düşmanım dahi olsa beraber yola çıkacak ve Kırşehir Belediyesine CHP bayrağını dikeceğim' diye söylemiştim. Belediye Başkanı adayını da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ben önermiştim. Bir türlü anlayamadık biz görevden alındık" dedi.


Kongre süreci için demokratik talepte bulunan eski il başkanı Tanrıbuyurdu, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Atanmış bir il ve ilçe yönetimi var. Seçilmiş bir yönetim yok. Kendileri doğal delege dahi değiller. Kongre öncesi mahallelere sandık konulması gerekirdi. Partide de bulunmuyorlar. Süreci, böyle götürmeye çalışıyorlar. Sandıkların konulması gerekmektedir. Bu partinin de dağılmaması için önemlidir. Biz, CHP'liyiz. Dün de, bugün de, yarın da var olacağım." - KIRŞEHİR

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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