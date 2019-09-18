Son Dakika Haberleri: CHP, eski il başkanlarından Şeref Karaosmanoğlu vefat etti
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CHP, eski il başkanlarından Şeref Karaosmanoğlu vefat etti

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi, eski Kırşehir yöneticilerinden Şeref Karaosmanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

CHP, eski il başkanlarından Şeref Karaosmanoğlu vefat etti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi, eski Kırşehir yöneticilerinden Şeref Karaosmanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.


Sabah saatlerinde kan vermek için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçiren Karaosmanoğlu, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Karaosmanoğlu, Kırşehir'de 2015 yılı seçimleri döneminde CHP İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kalp Krizi, Kırşehir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:28 Kaynak: İHA
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