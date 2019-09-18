CHP, eski il başkanlarından Şeref Karaosmanoğlu vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi, eski Kırşehir yöneticilerinden Şeref Karaosmanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



Sabah saatlerinde kan vermek için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçiren Karaosmanoğlu, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Karaosmanoğlu, Kırşehir'de 2015 yılı seçimleri döneminde CHP İl Başkanlığı görevini yürütmüştü. - KIRŞEHİR