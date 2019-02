CHP Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Pomak'ı ile Alevi, Sünni'si ile gayrimüslimiyle yıllar önce bu topraklar kurtarılıp yerine Cumhuriyet kurularak bu ülke beka sorunundan kurtulmuştur.

Özel, Porsuk Spor Salonu'nda, partisinin Eskişehir büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısındaki konuşmasında değerlendirmelerde bulundu.



CHP'nin adının terör örgütleriyle anılmasını hadsizlik olarak nitelendiren Özel, şöyle devam etti:



"Bunların her birine verilecek satır, satır cevabımız var ancak siz sakın enseyi karartmayın. Anneciğim, sen bunları televizyonlarda duyduğunda sakın üzülme; dayı, köy kahvesinde televizyonda bunu görünce sakın başını öne eğme; ablacığım sen ev gezmesinde birilerinin televizyonlarda söylediği laflara inananlara sakın sessiz kalma. Onlara deyin ki kardeşim, 432 kilometre hak, hukuk, adalet diye yürüyen, her türlü mağdurun ve mazlumun yanında olan, dünyanın en namuslu bürokratı ve siyasetçisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden terörist çıkmaz deyin."



Özel, konuşmasında beka sorunu tartışmalarına da değindi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şunları söyledi:



"Birileri bir beka sorunundan bahsediyorsa o beka onların iktidarlarının beka sorunudur. Bu ülkenin beka sorunu, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Pomak'ı ile Alevi, Sünni'si ile gayrimüslimiyle yıllar önce bu topraklar kurtarılıp yerine Cumhuriyet kurularak bu ülke beka sorunundan kurtulmuştur. Bugün kendilerini Atatürk'ün kendine layık görmediği başkomutanlık unvanlarına, başkanlık yetkilerine, tek adamlığa layık görenler bu ülkeyi her geçen gün felakete sürükleyenlerdir. Bu ülkeyi, bu iktidardan kurtarmak bu ülkenin geleceğine, torunlarınıza, çocuklarımıza yapacağımız en hayırlı ve kıymetli hizmet olacaktır. Görev sizlerde."



Aday tanıtım toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus Emre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen ve ilçe belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

