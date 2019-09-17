Son Dakika Haberleri: CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı
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CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı

1 saat önce

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.

CHP Eskişehir İl Yönetimi'ne kayyum atandı, System.String[]

CHP Eskişehir il yönetimine, 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere mahkeme kararıyla kayyum atandı.


Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde partinin iki eski yöneticisinin açtığı davanın üçüncü duruşmasına, davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ile taraf avukatları katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:15 
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CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
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