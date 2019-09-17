Son Dakika Haberleri: CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı
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CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

32 dakika önce

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, partinin il yönetimine 45 günlük süreçte yapılacak olağanüstü kongreye kadar 3 kayyum atanmasına karar verdi.

CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı, System.String[]

Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, partinin il yönetimine 45 günlük süreçte yapılacak olağanüstü kongreye kadar 3 kayyum atanmasına karar verdi.

Eskişehir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:55 
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