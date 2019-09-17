CHP Eskişehir il yönetimine kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir il yönetimine 45 gün içinde olağanüstü kongreye gitmek üzere kayyum ataması gerçekleştirildi.



CHP'li iki eski yönetici tarafından açılan davanın üçüncü duruşması, Eskişehir 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya davacı eski CHP İl Başkanı Rabia Akman ve taraf avukatları katıldı. Görülen duruşmada davalı taraf avukatı, parti tüzüğünün 24/6 maddesi gereğince seçime 6 ay kala atanan yönetim geçici olmadığından olağan kongreye kadar devam etmesi gerektiğini ve il yönetimine kayyum atamasının gerçekleştirilmemesi gerektiğini ifade etti. Davacı taraf avukatı ise, savunmanın üstüne 2007 yılında İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesinde CHP'nin İzmir Konak ilçe yönetimine kayyum atandığını hatırlatarak örnek verdi.



3. Sulh Ceza Hakimi, CHP'nin 45 gün içinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine kadar üç üyenin görevlendirilmesi talebini kabul ederek, il yönetimine Yahya Çelik, Şuayip Çapar ve Hikmet Bingül'den oluşan heyetin atanmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR