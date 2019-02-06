CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de gazetecilerin cezalar, soruşturmalar ve tutuklamaların yanı sıra tehdit edildiğini, yazıları ve sözleri nedeniyle hedef gösterildiğini ileri sürdü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de gazetecilerin cezalar, soruşturmalar ve tutuklamaların yanı sıra tehdit edildiğini, yazıları ve sözleri nedeniyle hedef gösterildiğini ileri sürdü.



Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının güvencesi, demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, 2019'a da basın özgürlüğü alanında iç açıcı bir tabloyla girmediğini savunan Çakırözer, gazetecilerin, 2019'un ilk ayında enerjilerini araştırmaya, haber bulmaya değil mahkeme kapılarında, hakim karşısında yaptıkları haberleri savunmaya harcamak durumunda kaldıklarını söyledi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin 2018 yılı istatistiklerini yayınladığını hatırlatan Çakırözer, buna göre Türkiye'nin ifade özgürlüğünün en fazla ihlal edildiği ülke konumunda olduğunu aktardı.



Çakırözer, 2018'de yalnızca ifade özgürlüğü konusunda Türkiye aleyhinde 40 ihlal kararı verildiğine değinerek, "Avrupa Konseyi üyesi ülkeler içinde ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden ülke konumundayız." dedi.



Türkiye'de gazetecilerin cezalar, soruşturmalar ve tutuklamaların yanı sıra tehdit edildiğini, hedef gösterildiğini ileri süren Çakırözer, şu ifadeleri kullandı:



"Meslektaşlarımız yazıları, sözleri nedeniyle iktidar çevreleri veya onun ortağı konumundaki çevreler tarafından hedef gösteriliyor, sosyal medyada linç ediliyor. Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğünün ihlaliyle ilgili kararlarına karşı yerel mahkemelerin direndiğini, gazetecileri hapiste tutmaya devam eden kararlara imza attığını görüyoruz. Bu hukuk skandalı, Türkiye'nin kırıklarla dolu özgürlük ve demokrasi karnesine yeni kırık notlar eklenmesine neden olmaktadır. Anayasa Mahkemesinin bir an önce tutuklu gazetecilerin bireysel başvurularını ele almasını istiyoruz."



"Termik santral projesi iptal edilsin"



CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de dün Eskişehir'de halk otobüsünün tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Süllü, bu tür kazaların yaşanmaması için çevre yolu projesinin acilen ele alınmasını istediklerini belirtti.



Süllü, Eskişehir'de yapılması planlanan termik santrale ilişkin ihalenin daha önce 5 kez ertelendiğine dikkati çekerek, "Eskişehirlilerin isteği erteleme değil bir daha açılmamak üzere ihalenin, daha doğrusu projenin iptal edilmesidir. AK Parti dışında tüm siyasi parti temsilcileri, Eskişehirliler'in direnişine destek olmaktır. Tüm şehirlerimizi mahveden termik santral projelerinin iptal edilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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