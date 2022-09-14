Utku Çakırözer: Avrupalı Türklere Yönelik Üvey Evlat Muamelesini Sonlandıracağız

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Danimarka'da yaşayan Türkler ile bir araya geldi. Çakırözer, "Avrupalı Türklere yönelik bu üvey evlat muamelesini sonlandıracağız. Danimarka'da, Almanya ya da diğer ülkelerde yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaması kabul edilemez. Türkiye'den emekli olmuş bir kardeşimize 'Sen artık Avrupa'da çalışamazsın, yoksa maaşını keseriz' diye zorbalık yapılamaz, hakları gasp edilemez" dedi.

TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu üyesi Utku Çakırözer, Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşlarla CHP Danimarka Birliği'nin ev sahipliğinde İzhoj'da bir araya geldi. Toplantıda, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunları ele alındı. Çakırözer'in toplantıya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Danimarka'da yaşayan Türkler, yaşadıkları sorunları şöyle dile getirdi:

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HARCAMALARIMIZI ARTIK DANİMARKA HÜKÜMETİ ÖDEMİYOR"

"Danimarka hükümeti makamları, Türkiye'deki iktidarın Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması kapsamında verdiği bilgiler üzerine ülkede yaşayan Türkleri çağırmaya başladı. Danimarka'da yaşayan Türklerden, Türkiye'deki finansal birikimleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme istenirken iş birliği yapılmaması halinde Türkiye hükümeti ile irtibata geçileceği bildirildi.

Avrupalı Türklere, Türkiye'deki sağlık kurumlarında acil durumlar dışında sağlık hizmeti verilmez oldu. Türkiye'deki sağlık harcamalarımızı artık Danimarka hükümeti de ödememekte. Türkiye'ye geldiğimizde kapı kapı dolaşmak zorunda bırakılıyoruz.

"BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN ÇOCUKLARIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINI BIRAKIYOR"

Türkiye'de çalıştığımız dönemlerle ilgili sonradan prim ödeyerek elde ettiğimiz emekliliklerimizde çok büyük kısıtlamalar getiriliyor. Primlerimizi artırıp maaşlarımızı düşürdüler. Yetmedi üstüne bir de Danimarka'da çalışmaya devam etmemiz halinde Türkiye'den emekliliğimizi kesiyorlar. Hakkımızı resmen gasp ediyorlar. Oysa Türkiye'de yüzbinlerce emeklinin ikinci üçüncü işlerde çalışmasına kimse karışmıyor.

AKP iktidarı sürekli bedelli askerlik ücretleri ile oynuyor. Seçim öncesi düşürüyor, seçim sonrası yükseltiyorlar. 5 bin euroya çıkarılan bedelli askerlik ücretini ödememek için çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bırakıyor.

Çocuklarımızın ana dilini öğrenmesinde büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Konsolosluklarda daha çok personel bulunmalı, verilen hizmetin kalitesi artırılmalı

"MAVİ KARTI GÖSTERDİĞİMİZDE 'BU NE' DİYORLAR"

Çifte vatandaşlığın yasak olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bizi Danimarka vatandaşlığına geçmemiz için teşvik etti. 'Size Mavi Kart vereceğiz, seçme ve seçilme hakkı dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile her tür hakka sahip olacaksınız' dendi. Ama şimdi Türkiye'de herhangi bir işlem yaptırmak istesek, Mavi Kartı gösterdiğimizde 'Bu ne' diyorlar, hiçbir işimize yaramıyor.

Türkiye'de olduğumuz dönemlerde kendi araçlarımızı kullanmak istiyoruz. Ama getirilen 2 yıl kısıtlaması nedeniyle bürokrasi ile çok büyük sıkıntılar yaşıyor, çok büyük cezalarla karşı karşıya kalıyoruz

Türkiye'de olduğumuz dönemlerde kendi telefonumuzu kullanmak istiyoruz. Ama dört ay sonra kapanıyor, para isteniyor. Hangi işi yapmak istesek kendi cep telefonumuzu kabul etmiyorlar, Türkiye cebi istiyorlar."

ÇAKIRÖZER: AVRUPALI TÜRKLERE YÖNELİK ÜVEY EVLAT MUAMELESİNİ SONLANDIRACAĞIZ

Çakırözer, Danimarka'da yaşayan Türklere hitaben şunları söylediğini bildirdi:

"Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız değil, yurt dışındaki milyonlarca kardeşimiz de AKP iktidarından dertli, şikayetçi. Çünkü AKP iktidarı, onlara eşit vatandaş gözüyle bakmıyor. Avrupalı Türklere yönelik bu üvey evlat muamelesini sonlandıracağız. Danimarka'da, Almanya ya da diğer ülkelerde yaşayan vatandaşımızın Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaması kabul edilemez. Türkiye'den emekli olmuş bir kardeşimize 'Sen artık Avrupa'da çalışamazsın, yoksa maaşını keseriz' diye zorbalık yapılamaz, hakları gasp edilemez. Mavi Kartlıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile aynı haklara sahip olmasını sağlayacağız. Millet İttifakı iktidarında bu mağduriyetleri biz çözüme kavuşturacağız.

"YURT DIŞINDAKİ MİLYONLARCA YURTTAŞIMIZ YALNIZ, SAHİPSİZ BIRAKILMAMALI"

Görülüyor ki Avrupalı Türklerin Türkiye'deki finansal birikimlerinin bilgisinin bulundukları ülkelerle paylaşılması, baştan beri uyardığımız gibi kendi vatandaşımıza zarar vermeye başladı. Bu anlaşmanın, yurttaşlar bilgilendirilmeden ve bir geçiş süreci sağlanmadan hayata geçirilmemesi için defalarca uyarıda bulunduk. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bunu grup toplantımızda açıkça dile getirdi. Biz Meclis'te, CHP Birliklerimiz bulundukları ülkelerde çok uyardılar. Ama iktidar, uyarılarımızı dikkate almadı. Vatandaşlarımızın bilgilerini hem de onların haberi dahi olmadan resmen ihbar ettiler. İşte sonucu. Danimarka'da başlamışlar, diğer ülkelerde de başladılar ya da başlayacaklar. Vatandaşımıza suçlu muamelesi yapılmaya, sorgulanmaya başlandı. Bu süreç, yurt dışındaki milyonlarca vatandaşımıza büyük zarar verecek. AKP iktidarının sorumsuzluğunun, beceriksizliğinin bedelini maalesef Avrupa'da yaşayan milyonlarca kardeşimiz ödeyecek. Devlet, doğabilecek sıkıntılar konusunda yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın yanında olmalı. Konsolosluklarda bu konuda bir birim oluşturulup vatandaşlarımız bilgilendirmeli. Yurt dışındaki milyonlarca yurttaşımız yalnız, sahipsiz bırakılmamalı.

"BÜLENT TEZCAN, YURT DIŞI SEÇİM BÖLGESİ KURULMASI YÖNÜNDE KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİ"

Sizler, iki ülkenin de kalkınmasına katkı yapıyorsunuz. Bir taraftan yaşadığınız ülkenin, diğer taraftan da on yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına katkı yapıyorsunuz. Çok başarılı işler yapıyorsunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ama çok basit önemli sorunlarınızda, taleplerinize duyarsızlık halen sürmekte. Bunun çözümü, kendi temsilcilerinizi TBMM'ye göndermekten geçer. Yurt dışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan, bir yurt dışı seçim bölgesi kurulması yönünde kanun teklifimizi verdi. Sizlerin sorunlarınızın çözümü için öncelikle Meclis'te temsil edilmenizi sağlamalıyız."