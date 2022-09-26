Çakırözer: "Bugüne Kadar Yunanistan'ın Hak İddia Etmediği Kayalık, Adacık, Ada Kalmadı AKP İktidarı Bunlara Hep Sessiz Kaldı" - Son Dakika
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Çakırözer: "Bugüne Kadar Yunanistan'ın Hak İddia Etmediği Kayalık, Adacık, Ada Kalmadı AKP İktidarı Bunlara Hep Sessiz Kaldı"

26.09.2022 18:12

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yunanistan’ın tarafsız adalara askeri araç sevk etmesini ve AKP’nin bugüne kadar sessiz kalmasını eleştirdi. Çakırözer, “Yunanistan’ın dibimizdeki adalara zırhlı savaş araçları getirmesi kabul edilemez. Uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu gelişmeleri bizim İHA’larımızın fark etmesi önemlidir, gurur vericidir. Ancak bugüne kadar Yunanistan’ın hak iddia etmediği kayalık, adacık, ada kalmadı. Bugüne kadar AKP iktidarı bunlara hep sessiz kaldı” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yunanistan'ın tarafsız adalara askeri araç sevk etmesini ve AKP'nin bugüne kadar sessiz kalmasını eleştirdi. Çakırözer, "Yunanistan'ın dibimizdeki adalara zırhlı savaş araçları getirmesi kabul edilemez. Uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu gelişmeleri bizim İHA'larımızın fark etmesi önemlidir, gurur vericidir. Ancak bugüne kadar Yunanistan'ın hak iddia etmediği kayalık, adacık, ada kalmadı. Bugüne kadar AKP iktidarı bunlara hep sessiz kaldı" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Yunanistan'ın adalara zırhlı savaş araçları getirmesine tepki gösterdi. Adalara Yunanistan'dan Savunma Bakanının, Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin gittiğini ve AKP'nin sessiz kaldığını belirten Çakırözer şunları söyledi:

"YUNANİSTAN'IN DİBİMİZDEKİ ADALARA ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARI GETİRMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"Yunanistan'ın dibimizdeki adalara zırhlı savaş araçları getirmesi kabul edilemez. Uluslararası anlaşmalara aykırı. Bu gelişmeleri bizim İHA'larımızın fark etmesi önemlidir, gurur vericidir. Ancak bugüne kadar Yunanistan'ın hak iddia etmediği kayalık, adacık, ada kalmadı. Bugüne kadar AKP iktidarı bunlara hep sessiz kaldı. İHA'lar ne olduğunu sadece bugün çekmedi. Oraya Yunanistan'dan Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı, milletvekilleri gitti ve hepsi de Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptılar, şov yaptılar. Bunların hepsi devletin kayıtlarında var ama bugüne kadar sessiz kalındı.

"YUNANİSTAN, AMERİKA İLE GİRİT'E ÜS KURDU, DEDEAĞAÇ'A ÜS KURDU"

Yunanistan, Amerika ile Girit'e üs kurdu, Dedeağaç'a üs kurdu. Askerlerini dibimize getirdi. Amerika, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Bunların hiçbirine ses çıkartmayan iktidar şimdi 'İHA'larımız çekti, zırhlılar dibimize geldi.' Bunlar olana kadar siz ne yaptınız? Hiçbir şey. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar, 'dış politika ne kadar başarılıymış, tüm dünya bizi konuşuyormuş' diye. Dünyanın dört bir yanında geziyorlar Dışişleri Bakanı neredeyse Ankara'da hiç yok ama Ege'de, dibimize adalara silah yığıyorlar buna yapacak bir şey yok. Bu kabul edilemez.

"EGE'DE YAŞANANLAR DIŞ POLİTİKADAKİ BİR BÜYÜK FİYASKODUR"

Ege'de yaşananlar dış politikadaki bir büyük fiyaskodur. AKP'nin, saray yönetiminin yarattığı büyük bir fiyaskodur. Dış politikadaki yalnızlığın, beceriksizliğin, basiretsizliğin en son delilidir. Bugüne kadar sessiz kaldılar başlarını deve kuşu gibi kuma soktular şimdi 'vay efendim Yunanlılar buraya geldi.' Bugüne kadar ne yaptınız? 15-20 yıldır demediklerini bırakmadılar. Adalara cumhurbaşkanları, savunma bakanları kaç kere gittiler, hepsi de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptılar. Bunların hepsine sessiz kalındı, şimdi seçimler yaklaşınca 'İHA'larımız çekti.' İHA'larınız çekti de siz ne yaptınız bugüne kadar? Yanıtı yok. Maalesef dış politikada büyük bir başarısızlık, büyük bir fiyasko tam anlamıyla bir iflasla karşı karşıyayız."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakırözer: "Bugüne Kadar Yunanistan'ın Hak İddia Etmediği Kayalık, Adacık, Ada Kalmadı AKP İktidarı Bunlara Hep Sessiz Kaldı" - Son Dakika
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