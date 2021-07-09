CHP Esnaf Masası heyeti, Niğde'de temaslarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki "esnaf masası" heyeti, Niğde'de temaslarda bulundu.

Ağbaba, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 30'un üzerinde milletvekiliyle kente geldiklerini, merkezde, ilçe ve köylerde esnafı dinleyeceklerini söyledi.

"İtibardan tasarruf olmaz" denildiğini belirten Ağbaba, "Avrupa'nın birinci, dünyanın dördüncü ülkesini yöneten Almanya Başbakanı Merkel tarifeli uçakla gidiyor. Yine makam aracı kullanmayan, makamına bisikletle gelip giden Hollanda Başbakanı var. Maalesef bir israf düzeniyle, şatafat düzeniyle karşı karşıyayız." dedi.

Ağbaba, Türkiye'nin 13 uçağı bulunduğunu öne sürerek, iktidara geldiklerinde bu uçakları satacaklarını söyledi.

Enflasyonun 20 aydan beri çift hanede olduğunu dile getiren Ağbaba, "Sadece temmuz ayında elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12, ekmeğe yüzde 16 zam geldi. Peki memura ve emekliye verilen zam oranı nedir?' Yüzde 8,45. Enflasyon 20 aydan beri çift haneli ama memurun ve emeklinin zam oranı tek haneli." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Eski Sanayi bölgesinde esnafın sorunlarını dinleyen Ağbaba ve beraberindekiler, Kemerhisar beldesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Esnaf Masası heyetinde bulunan milletvekilleri, gruplar halinde esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek, ziraat ve ticaret odaları ile muhtarları ziyaret edecek. Heyet kentteki çalışmalarını yarın da sürdürecek.