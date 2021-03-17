CHP Esnaf Masası, Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Şırnak'ta esnafla görüştü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki sorunları tespit etmek ve gündeme taşımak amacıyla bölge illerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Van ve Hakkari'de gördükleri tablonun, ülkedeki tablodan çok farklı olmadığını kaydeden Ağbaba, Türkiye'nin uzun süreden bu yana hem siyasal bir krizin hem de ekonomik bir buhranın içinde olduğunu ileri sürdü.

Bölge ziyaretlerinde hazırladıkları sorun ve sıkıntıları Mecliste soru ve araştırma önergesi olarak sunacaklarını aktaran Ağbaba, bölgenin sorunlarını dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Günlük 47 liraya geçimini sağlayan 2,5 milyon çalışanın, günlük 33 liraya ayakta durmaya çalışan esnafın, 763 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışan 2 milyon 600 bin dul ve yetimin olduğunu belirten Ağbaba, "Türkiye'de iflas eden esnaf sayısı 122 bin, KOBİ'lerin borcu 853 milyar, çiftçilerin toplam borcu 132 milyar, vatandaşın bankalara olan borcu 844 milyar. Türkiye'de borçlu vatandaş sayısı 34 milyon ve neredeyse nüfusumuzun yarısı borçlu. Ekonomik kriz var ülkede." ifadelerini kullandı.

Van, Hakkari ve Şırnak'ta en temel sorunun işsizlik ve yoksulluk olduğunu savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bir evde 4 çocuk var 4'ü de çalışmıyor. Eşi çalışmıyor, kimse çalışmıyor. Bu insanlar nasıl geçinecek? Türkiye'nin en büyük sorunu işsizliktir. 5,8 milyon gencimiz işsiz. Her 3 gençten biri işsizlikle karşı karşıya, eskiden 'ev kadınları' diye bir deyimimiz vardı, yeni bir deyimimiz daha oluştu, o da 'ev gençleri'. Gençler ne iş arıyor, ne okuyor, evde bekliyor. Evde bekleyerek, anneden babadan yardım alarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor."

"Seçilmişin yerine kayyum atanarak, bir kısmını seçilmişler yönetiyor, bir kısmını kayyumlar yönetiyor." diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bu kayyumları reddediyoruz. Seçim yapmasınlar o zaman. Sen buradaki insanların iradesini niye yok sayıyorsun? Buradaki insanları en çok söylediği şey, işsizlik, açlık ve 'Biz Kürt'üz ama terörist değiliz.' diyor. Bu insanları bu şekilde suçlayanları da kınıyoruz. Milli irade diyorlar kayyum atıyorlar. Kayyum atamaya cesaret edemedikleri belediyelerde ise şirketlere yönetim kurulu ataması ellerinden alınıyor. Bizde ihaleleri canlı yayınla yapıyorlar. Önümüzdeki seçimde Türkiye'yi Millet İttifakı yönetecek."

Açıklamanın ardından kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Ağbaba ve beraberindekiler, kent sakinleri ve esnafla bir araya geldi, taleplerini dinledi.

CHP heyeti daha sonra Silopi ilçesinde de esnafı ziyaret etti, Başak Mahallesi'nde yeni evlenen çiftin düğününe katıldı. Partililer, düğünde halay çekti.