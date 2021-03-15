CHP Esnaf Masası Van'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika

CHP Esnaf Masası Van'da esnaf ziyareti yaptı

15.03.2021 15:57
CHP Esnaf Masası Van'da esnaf ziyareti yaptı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclis üyelerinden oluşan CHP Ekonomi Masası Heyeti, Van'da esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclis üyelerinden oluşan CHP Ekonomi Masası Heyeti, Van'da esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin il başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Van'ın, Türkiye'nin dışa açılan kapılarından biri olduğunu söyledi.

Bölgede kapalı olan 3 sınır kapısının en kısa zamanda açılması gerektiğini belirten Ağbaba, bunun hem ticaret odasının hem diğer meslek kuruluşlarının hem de Van'da yaşayanların ortak talebi olduğunu aktardı.

Van'da ekonomik sıkıntılar yaşandığını, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan ekonomik krizin Van'ı da etkilediğini savunan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Türkiye'de iki şekilde bir yönetim var, birincisi seçilmiş belediye başkanlarıyla yönetilen bir Türkiye, bir de seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı bir Türkiye. Aslında yerel yönetimlerde bir paralel yapı var. Van halkı hangi siyasi partiye oy verirse versin o iradeye saygılı olduğumuzu açıkça belirtmek istiyoruz. Van'ın iradesine saygılıyız."

"Ekonomi paketinde bir şey yok"

Demokrasinin doğuda yaşayan için de batıda yaşayan için de hava ve su kadar önemli olduğunu ifade eden Ağbaba, ekonominin, yoksulluğun çözümünün kaynağının da demokrasi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de yaşanan sorunların temel kaynağının yeni sistem olduğunu ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"11 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon insanımız resmi sosyal yardımlarla yaşamını sürdürmekte. 132 milyar hacizli borcu olan çiftçimiz var. Asgari ücretlinin altında emeklimiz var. 2 milyon 600 bin dul ve yetimimiz aylık 763 lira ve altında parayla geçimini sağlamaya çalışıyor. Günlük 47 liraya mahkum edilmiş 2,5 milyon çalışanımız var, ücretsiz izne çıkarılarak. Maaşının 122 gününü vergiye ödeyen asgari ücretlimiz var. Geçtiğimiz yıldan bu güne kadar 122 bin esnafımız kepenk kapatmış. Van, bu sorunları sınır kapısının kapatılmasıyla, turistlerin gelmemesiyle daha fazla hissediyor. Bir ekonomi paketi açıklandı. Pakette bir şey yok. Baktığımız zaman sanki geçen hafta pazar günü seçim olmuş, yeni bir iktidar gelmiş ve o iktidarın paketiymiş gibi açıklıyorlar. Sanki bunlar 19 yıldan beridir ülkeyi yönetmemişler. Sanki 19 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka parti yönetmiş gibi yeni paket açıklıyorlar. Bu paketin güvenirliği yok. Bu pakete kimse inanmıyor."

Daha sonra esnafı dolaşarak iş yeri sahipleriyle görüşen Ağbaba ve beraberindeki CHP'liler, ardından kentteki sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ekonomi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Esnaf Masası Van'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı
Birlikte yaşadığı kadının 88 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis Birlikte yaşadığı kadının 88 yaşındaki annesine cinsel saldırıya 18 yıl hapis         
16:00
Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu         
15:45
Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım         
15:20
Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin         
14:52
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı         
12:22
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 16:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Esnaf Masası Van'da esnaf ziyareti yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei