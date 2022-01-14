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Ağbaba: "EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar" - Son Dakika

Ağbaba: "EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar"

14.01.2022 15:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) iktidardan bir lütuf değil, haklarını istediklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) iktidardan bir lütuf değil, haklarını istediklerini söyledi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri ile Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Bazı sendikaların da destek verdiği etkinlikte konuşan Ağbaba, CHP'nin muhalefeteyken halkın sorunlarını çözen tek parti olduğunu savundu.

"Yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimizde EYT'lilerin sorununu derhal çözeceğimizi buradan söylemek istiyorum." diyen Ağbaba, şöyle konuştu:

"Nasıl ki geçmiş yıllarda 'taşerona kadro' dedik, kadro verildiyse, nasıl ki 'emekliye 2 ikramiye' dedik yetmese de ikramiye verildiyse, muhtarların maaşlarını düzelttiysek, asgari ücrete yüzde 70 zam yapıldıysa 2015 yılında, bunun sebebi iktidar değil, bunun sebebi CHP'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP olarak söylüyoruz, sevgili EYT'liler maç başlarken kural değişti. EYT'liler lütuf istemiyor, EYT'liler hakkını istiyor. EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar. Anayasal haklarını istiyorlar. O nedenle EYT'lilerin talepleri analarının ak sütü gibi haktır. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş, EYT meselesini çözmek olacak."

"Hiç umutsuzluğa kapılmayın"

Türkiye'nin AB'deki en düşük emekli maaşına sahip ülke olduğunu da belirten Ağbaba, "Bizi kıskanan Almanya bizim 8 katımız alıyor. Fransa'sı, Hollanda'sı bizim 6-7 katımız alıyor. Maalesef açlık sınırının 4 bin 13 lira olduğu bir ülkede en düşük emekli 2 bin 500 lira alıyor. Sözümüz söz, en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacağız. Hiç umutsuzluğa kapılmayın, az kaldı." diye konuştu.

Bugün 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldığını hatırlatan Veli Ağbaba, tüm katılımcılara teşekkür ederek, EYT'liler için mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile Ankara EYT Derneği Başkanı Ersin Kotan da birer konuşma yaptı.

Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar
Ağbaba: EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar

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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Ankara, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağbaba: 'EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağbaba: "EYT'liler iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor. İşe girerken hak ettikleri haklarını istiyorlar" - Son Dakika
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