CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek'ten Açıklama
55 dakika önce
CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
CHP
Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.
Akçiçek, "İlçe başkanlığımızda, yönetim kurulumuzda veya örgütümüzde olan bir kavga
değildir, bir saldırıdır. Saldırıyı yapan şahıs, partimizden aday adaylığı başvurusu yapmış adaylaşamadığı içinde bu çirkin olayı azmettirmiştir. Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli şikayetlerimizi karakolda verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla ilgili darp raporlarını aldık. Artık olay adliyede devam edecektir" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Polis merkezi önünden görüntü
-Sinan Akçiçek açıklama
-Genel ve Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:43 Kaynak: DHA
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