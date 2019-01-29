Son Dakika Haberleri: CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek'ten Açıklama

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek'ten Açıklama

1 saat önce

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek'ten Açıklama, System.String[]
CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek polis merkezinde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Akçiçek, "İlçe başkanlığımızda, yönetim kurulumuzda veya örgütümüzde olan bir kavga değildir, bir saldırıdır. Saldırıyı yapan şahıs, partimizden aday adaylığı başvurusu yapmış adaylaşamadığı içinde bu çirkin olayı azmettirmiştir. Şahsımıza değil partimize yönelik bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli şikayetlerimizi karakolda verdik. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla ilgili darp raporlarını aldık. Artık olay adliyede devam edecektir" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

kavga, Polis, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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