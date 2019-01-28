Son Dakika Haberleri: CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı

24 dakika önce

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu.

CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı, System.String[]
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz darp edilmişler. Yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23 

Canan Kaftancıoğlu, Ekonomi
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