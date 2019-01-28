CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na saldırı
24 dakika önce
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu.
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
, "Bu akşam ilçemize bir saldırı oldu. İlçe başkanımız ve yöneticilerimiz darp edilmişler. Yaralanan yöneticilerimizi ve ilçe başkanımızı hastaneye gönderdik. Bundan sonra olayın ne olduğunu aydınlatma görevi kolluk kuvvetlerimizde." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23
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