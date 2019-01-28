CHP Eyüpsultan İlçe Binası'ndaki Kavgada 1 Gözaltı
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasında İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in de yaralandığı kavgada 1 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasında İlçe Başkanı Sinan Akçiçek'in de yaralandığı kavgada 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde CHP'nin Eyüpsultan İlçe Teşkilatı binasında yaşanmıştı. İlçe binasına gelen bir grup, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ve 2 partiliyi darp etmişti. Olayda yaralanan Akçiçek ve diğer CHP'liler hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ise CHP'nin Eyüpsultan'da gösterdiği belediye başkan adayının diğer bir grup tarafından hoş karşılanmaması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayın faili olduğu iddia edilen şüpheli M.S.A.'nın ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Konuyla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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