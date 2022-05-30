Chp, "Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin" Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi

Chp, "Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin" Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi

30.05.2022 13:00
Chp, "Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin" Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, enflasyondaki yükseliş ile birlikte ortaya çıkan “kira krizinin” çözüm yollarını bulunabilmesi amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. "Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek" amacıyla önerge verildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, enflasyondaki yükseliş ile birlikte ortaya çıkan "kira krizinin" çözüm yollarını bulunabilmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. "Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek" amacıyla önerge verildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşların barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

"YANLIŞ POLİTİKALARLA ÜLKE CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZE SÜRÜKLENDİ"

Üç grup başkanvekilinin hazırladığı CHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan önergede; "24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yürürlüğe giren rejime kasteden anayasa değişikliğiyle, adına iktidar çevrelerince cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ama özünde bir tek adam rejimi oluşturulmuştur. Yürütme organının başındaki cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanı tarafından atanan liyakatsiz ekonomi yönetiminin yanlış politikalarıyla ülke ciddi bir ekonomik krize sürüklenmiş, vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkeyi yöneten basiretsiz kadroların yarattığı kriz, özellikle dar gelirlileri vurmuştur. AKP'nin ekonomiyi bildiği inadıyla çıkılan bu yolda, Türk lirası tarihinin en dip noktasına gerilemiş, enflasyon, faiz ve işsizlik fırlamıştır" ifadelerine yer verildi.

"KONUT FİYATLARI 110 ARTTI"

Yıllık enflasyonun resmi verilere göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG'a verilerine göre de yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtilen önergede, Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oranın İstanbul'da yüzde 122'ye kadar yükseldiği kaydedildi. Önerge şöyle:

KAMU ÇALIŞANLARI TAYİN İSTİYOR

"İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır.  Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır.

"BEDELİNİ VATANDAŞLAR ÇEKMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde tariflendiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerine yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır. Beceriksiz ekonomi yönetiminin ve yürütme organının enflasyonu ve ekonomik krizi körüklemesinin bedelini fahiş kira artışları karşısında kirasını bile ödeyemez noktaya gelen yurttaşlar çekmektedir.

KİRACILARI KORUYAN ADIMLARIN ATILMASI

Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmalıdır."

YORUMLAR
500
TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor Yarasaların biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için araştırma başlatıldı Yarasaların biyolojik mücadelede kullanılabilmesi için araştırma başlatıldı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, 'Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin' Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Miami Heat'i eleyen Boston Celtics finalde Golden State Warriors'un rakibi oldu
12:36 20 yıl önce vahşice katledilen Hande Çinkitaş davasında, baba ve üvey anne beraat etti
12:33 Ece Seçkin K-pop dinleyicileriyle karşı karşıya geldi! "Kore'nin K'sini duyunca triplere giriyorsunuz, hastasınız"
12:28 Fenerbahçe ile Beşiktaş, Abdülkerim Bardakçı transferi için karşı karşıya geldi! Fener yaptığı yüksek teklifle bir adım önde
12:24 Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! "Kenan İmirzalıoğlu" sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkını kullandı
12:14 Enflasyon hesaplaması yapan İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'ın eşi Nigar Dikbayır: Marketten çıktığımda hüngür hüngür ağladım
12:08 Sezon finali yapan Teşkilat dizisinde yaprak dökümü! 3 kişi birden kadrodan ayrıldı
11:59 Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan açıklama: Türkiye, Tel-Rıfat ve Kobani bölgelerine odaklanacak
11:50 Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı
11:41 Bakan Nebati tahmini büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 13:03:41. #1.11#
SON DAKİKA: Chp, "Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin" Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement