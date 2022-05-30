Chp, "Fahiş Kira Artışlarını Dizginleyebilmek, Kiracıları Koruyan Adımları Atabilmek İçin" Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, enflasyondaki yükseliş ile birlikte ortaya çıkan "kira krizinin" çözüm yollarını bulunabilmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. "Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek" amacıyla önerge verildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşların barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

"YANLIŞ POLİTİKALARLA ÜLKE CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZE SÜRÜKLENDİ"

Üç grup başkanvekilinin hazırladığı CHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan önergede; "24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından yürürlüğe giren rejime kasteden anayasa değişikliğiyle, adına iktidar çevrelerince cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ama özünde bir tek adam rejimi oluşturulmuştur. Yürütme organının başındaki cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanı tarafından atanan liyakatsiz ekonomi yönetiminin yanlış politikalarıyla ülke ciddi bir ekonomik krize sürüklenmiş, vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkeyi yöneten basiretsiz kadroların yarattığı kriz, özellikle dar gelirlileri vurmuştur. AKP'nin ekonomiyi bildiği inadıyla çıkılan bu yolda, Türk lirası tarihinin en dip noktasına gerilemiş, enflasyon, faiz ve işsizlik fırlamıştır" ifadelerine yer verildi.

"KONUT FİYATLARI 110 ARTTI"

Yıllık enflasyonun resmi verilere göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG'a verilerine göre de yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtilen önergede, Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oranın İstanbul'da yüzde 122'ye kadar yükseldiği kaydedildi. Önerge şöyle:

KAMU ÇALIŞANLARI TAYİN İSTİYOR

"İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır.

"BEDELİNİ VATANDAŞLAR ÇEKMEKTEDİR"

Türkiye Cumhuriyet Devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde tariflendiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerine yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır. Beceriksiz ekonomi yönetiminin ve yürütme organının enflasyonu ve ekonomik krizi körüklemesinin bedelini fahiş kira artışları karşısında kirasını bile ödeyemez noktaya gelen yurttaşlar çekmektedir.

KİRACILARI KORUYAN ADIMLARIN ATILMASI

Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddelerine göre meclis araştırması açılmalıdır."