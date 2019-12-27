CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı - Son Dakika

CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.

CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, mazbatasını alarak görevine başladı.


CHP Foça İlçe Başkanlığına seçilen Ayla Yılmaz, eski Foça Belediye Başkanı Nihat Dirim'in aday olduğu kongrede 68 oy alarak seçimleri kazanmıştı. Çiçeği burnunda başkan mazbatasını aldı. Başkan Yılmaz, daha sonrada ilçe başkanlığında devir teslim töreninin ardından görevine başladı.


Yılmaz, "Araya çok sık olarak seçimler girmesi nedeniyle tamamlayamadığımız çalışmalar oldu. Kaldığımız yerden daha güçlenerek devam edeceğiz. Yönetim kuruluna seçilen arkadaşlarımla birlikte partimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Foça, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez
CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret zammına ilk tepki Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler

Son Dakika Haberleri
16:20 İtalya'da Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil - Son Dakika Haber
16:20 Yeni yıl Erzurum'da "Saltuklu Yılı" olarak kutlanacak - Son Dakika Haber
16:17 Kerimcan Durmaz, Videolara Didem Soydan ile Döndü - Son Dakika Haber
16:15 Resulayn'da bomba yüklü araç bulundu - Son Dakika Haber
16:11 Oyuncakçıdan silah alıp banka soymuş, o anlar kamerada - Son Dakika Haber
15:50 Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika Haber
15:35 İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 16:23:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Foça'nın yeni başkanı göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]