Son Dakika Haberleri: CHP Gaziantep İl Başkanı Görevinden Alındı

CHP Gaziantep İl Başkanı Görevinden Alındı

27 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, görevinden alındı.

CHP Gaziantep İl Başkanı Görevinden Alındı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, görevinden alındı.

Sucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada CHP Genel Merkezi tarafından parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle kendisinin ve yönetimin görevine son verildiğini söyledi.

Sucu, bu göreve partinin il örgütü tarafından seçimle geldiğini ifade ederek, "Beni Kemal Kılıçdaroğlu atamadı beni bu göreve il örgütüm seçti. Bana yapılan bu muamele tamamen anti demokratiktir. Ben her zaman partimin ve örgütümün arkasındayım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Gaziantep, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum

Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 23:10:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Gaziantep İl Başkanı Görevinden Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]