CHP Gaziantep İl Başkanlığında Görev Değişimi
36 dakika önce
CHP Genel Merkezi tarafından görevinden alınan eski İl Başkanı Hayri Sucu görevini yeni İl Başkanı Melih Meriç'e devretti.
CHP
Genel Merkezi tarafından görevinden alınan eski İl Başkanı Hayri Sucu görevini yeni İl Başkanı Melih Meriç
'e devretti.
Parti binasında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Sucu, antidemokratik şekilde kendisinin ve yönetiminin görevden alındığını söyledi.
Her zaman partiye hizmet ettiğini ve asla ihanet etmediğini anlatan Sucu, kendisine bundan sonra verilecek görevi yerine getirmek için mücadele edeceğini aktardı.
Meriç ise kendisine bu görevi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na teşekkür etti.
Yönetim ve halkla her zaman iç içe olacağını dile getiren Meriç, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.
Törene CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya
ve çok sayıda partili katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:34 Kaynak: AA
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Kadın Arasındaki İlginç Diyalog Kameraya Yansıdı
CHP'nin Kadıköy Aday Adayı Mustafa Demircan'dan İlginç Proje: Gençler, Kitap Okuyup Para Kazanacak
CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak