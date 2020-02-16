CHP Gaziantep il teşkilatında kongre heyecanı - Son Dakika
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CHP Gaziantep il teşkilatında kongre heyecanı

20 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti.

CHP Gaziantep il teşkilatında kongre heyecanı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti. Üç adayın yarıştığı kongrede delege oylarının çoğunluğunu alan Hayri Sucu İl Başkanı seçildi.


Cumhuriyet Halk Partisi 37. İl kongresi gerçekleşti. 3 adayın yarıştığı kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. 600 delegenin oy kullandığı kongrede Hayri Sucu 310 delegenin oyunu alarak il başkanı oldu. Mevcut başkan Lütfü Demir 282 oy alırken iş adamı Murat Uslu ise 6 oy alabildi. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:48 Kaynak: İHA
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