CHP Gaziantep İl Yönetimi Görevden Alındı
1 saat önce
CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.
CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep
il yönetimi, Genel Merkez
kararıyla görevden alındı. CHP
il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu
tarafından İl Başkanı Hayri Sucu'ya iletildi. CHP'li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti
ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep'te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: DHA
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