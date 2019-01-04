Son Dakika Haberleri: CHP Gaziantep İl Yönetimi Görevden Alındı

CHP Gaziantep İl Yönetimi Görevden Alındı

1 saat önce

CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

CHP Gaziantep İl Yönetimi Görevden Alındı, System.String[]
CUMHURİYET Halk Partisi Gaziantep il yönetimi, Genel Merkez kararıyla görevden alındı.

CHP il yönetiminin parti disiplinine uymadığı için görevden alındığına ilişkin karar CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından İl Başkanı Hayri Sucu'ya iletildi. CHP'li yöneticiler, görevden alınma kararının kendilerine ulaştığını buna gerekçenin ise İYİ Parti ile yapılan ittifak sonrası Gaziantep'te en azından bir merkez ilçe kendi partilerinden aday gösterilmemesine gösterdikleri tepki olduğunu düşündüklerini belirtti.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

Politika
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