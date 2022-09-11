Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya: "Devlet Gereken Desteklemeyi Vermezse 5-6 Yıl Sonra Belki de Antep Fıstığına Hasret Kalacağız" - Son Dakika
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Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya: "Devlet Gereken Desteklemeyi Vermezse 5-6 Yıl Sonra Belki de Antep Fıstığına Hasret Kalacağız"

11.09.2022 17:26

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, fıstığın çok kıymetli olduğunu belirterek, “Antep’in yeşil altınına devlet en kısa sürede gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız. Kuraklık, beyazsinek, gübre ve mazot fiyatları çiftçimizin üreticimizin belini bükmüş. Ağaçlardan yeterince ürün alınmıyor. Çiftçiler fıstıkçılık mesleğini yavaş yavaş bırakmaya doğru yöneliyorlar. Devletin en kısa sürede Güneydoğu Birliği destekleme sistemini tekrar açması, fıstığa gereken önemi vermesi lazım” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, fıstığın çok kıymetli olduğunu belirterek, "Antep'in yeşil altınına devlet en kısa sürede gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız. Kuraklık, beyazsinek, gübre ve mazot fiyatları çiftçimizin üreticimizin belini bükmüş. Ağaçlardan yeterince ürün alınmıyor. Çiftçiler fıstıkçılık mesleğini yavaş yavaş bırakmaya doğru yöneliyorlar. Devletin en kısa sürede Güneydoğu Birliği destekleme sistemini tekrar açması, fıstığa gereken önemi vermesi lazım" dedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki fıstık tarlalarını dün ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, işçilerle birlikte fıstık toplayarak üretici ve çalışanların dertlerini dinledi. Yılmazkaya, şunları söyledi:

"ÇİFTÇİLER FISTIKÇILIK MESLEĞİNİ YAVAŞ YAVAŞ BIRAKMAYA DOĞRU YÖNELİYORLAR"

"Antep'in yeşil altınına devlet en kısa sürede gereken desteklemeyi vermezse 5-6 yıl sonra belki de Antep fıstığına hasret kalacağız. Kuraklık, beyazsinek, gübre ve mazot fiyatları çiftçimizin üreticimizin belini bükmüş. Ağaçlardan yeterince ürün alınmıyor. Çiftçiler fıstıkçılık mesleğini yavaş yavaş bırakmaya doğru yöneliyorlar. Devletin en kısa sürede Güneydoğu Birliği destekleme sistemini tekrar açması, fıstığa gereken önemi vermesi lazım. Bütün çiftçilere olduğu gibi mazot, gübre, ilaç desteği en kısa sürede verilmeli. Fıstığımızın taban fiyatı belli olmalı aksi takdirde fıstığımız bundan sonra yok olacak. Devletin fıstığa önem vermesi lazım. Nasıl fındığa, çaya önem veriyorsa belli bir taban fiyat belirlemeli. Bu fıstığın başında duran çiftçi üreteceği maldan ne kadar kar elde edebileceğini bilmeli ve sattığı zamanda zarar etmemeli ki çocuğu gibi baktığı bu ağaçlara bakmaya devam etsin. Aksi takdirde bu yeşil altında yavaş yavaş yıllar içerisinde kaybolacak.

"GAZİANTEP'İN YEŞİL ALTINI ÇOK KIYMETLİ"

Gaziantep'in yeşil altını çok kıymetli. Binlerce aile şu anda bu yeşil altın sayesinde geçiniyor, çoluk çocuk okutuyor. Ama maalesef 4-5 yıl sonrasının, geleceğinin de sıkıntı olduğu düşünülüyor. Kuraklık, susuzluk aldı başını gitti. Artı olarak gübre fiyatlarından, özellikle beyaz sineğin vermiş olduğu zararlardan, mazot fiyatlarından çiftçimiz artık bu ağaca bakamadığı için ürününü yeterince alamıyor. Yeterince alamadığı içinde üründen bir karşılık bulamadığından yavaş yavaş toprakları terk edip şehre gidiyorlar."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya: 'Devlet Gereken Desteklemeyi Vermezse 5-6 Yıl Sonra Belki de Antep Fıstığına Hasret Kalacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Milletvekili Yılmazkaya: "Devlet Gereken Desteklemeyi Vermezse 5-6 Yıl Sonra Belki de Antep Fıstığına Hasret Kalacağız" - Son Dakika
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