CHP Gelibolu İlçe Başkanlığına İsmail Parlak yeniden seçildi - Son Dakika

CHP Gelibolu İlçe Başkanı İsmail Parlak, yapılan kongrede güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve çok sayıda partili katıldı.

Mevcut başkan İsmail Parlak ve Nevzat Kaya'nın aday olduğu kongrede yapılan seçimlerde Parlak, 102 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Nevzat Kaya ise 69 oyda kaldı.

Başkan İsmail Parlak, yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları, kırgınlıkları ve küçük hesapları bir kenara koyarak herkesi birlikte hareket etmeye davet etti.