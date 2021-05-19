CHP gençlerin sorunlarına ilişkin politika notu hazırladı - Son Dakika

CHP Ar-Ge Bilim Platformunca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'deki gençlerin sorunlarını ele alan kapsamlı bir "Politika Notu" hazırlandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki Ar-Ge Bilim Platformunca hazırlanan Politika Notunda, genç işsizlik, beyin göçü gibi konulara dikkat çekildiği belirtildi.

Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin, eğitim planlaması ile istihdam planlaması arasındaki bağın kopmuş olduğu tespitinin yapıldığı Politika Notu'nda bu nedenle milyonlarca gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu aktarıldı. Notta, Türkiye'deki gençlerin, dünyadaki akranlarının gerisinde kaldığı, en temel teknolojik ürünlerin dahi Türk lirasının değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle erişilemez olduğu ileri sürülürken "Dijital devrimi gerçekleştirmesi gereken gençler, internete dahi düzgün bir şekilde erişememektedir." görüşü savunuldu.

Notta, "Özgür Düşüncenin ve Gençlerimizin Yolunu Açacağız", "Ev Gençlerini Üretime Katacağız", "Sağlıklı ve Tutarlı Planlamalarla İstihdam Problemini Çözeceğiz", "Gençleri Borç Yükünden Kurtaracağız", "CHP İktidarında Gençler Teknolojiden Geri Kalmayacak" başlıkları altında CHP'nin önerilerine de yer verildi.

Çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ise "Türkiye'de gençliği güçlendirmek, kaygılarına ve sorunlarına samimi bir biçimde eğilmek sadece yeni nesil yurttaşların demokrasimiz adına güçlendirilmesi anlamında değil, aynı zamanda çağın gerektirdiği ileri teknolojilerle üreten, kalkınmamıza yön veren ve hakça bölüşen bir toplum yaratmamızın da yegane yoludur. Muasır medeniyete giden yol ancak gençlikle birlikte yürüyerek aşılabilir." ifadelerini kullandı.