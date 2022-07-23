CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi. - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi.

23.07.2022 10:57

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Kolları üyeleri CHP Genel Merkezi’nden AKP Genel Merkezi’ne; içinde CHP Parti Programı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşür ve bir büyütecin olduğu kargo paketi gönderdi. Gençosman Killik, “Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’na da milletimizin sorunlarını çözmek için ‘Bay Kemal’i’ daha fazla dinleme çağrısı yapıyoruz” dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Gençlik Kolları üyeleri CHP Genel Merkezi'nden AKP Genel Merkezi'ne; içinde CHP Parti Programı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşür ve bir büyütecin olduğu kargo paketi gönderdi. Gençosman Killik, "Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da milletimizin sorunlarını çözmek için 'Bay Kemal'i' daha fazla dinleme çağrısı yapıyoruz" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi önünde; CHP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte açıklama yaptı. Killik ve Gençlik Kolları üyeleri; AKP Genel Merkezi'ne göndermek üzere hazırladıkları kargo paketinin içine; CHP Parti Programı'nı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere yönelik altı vaadinin sıralandığı broşürü koydu. Killik, konuşmasında; "İyice inceleyebilmeniz için yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz" dedi.

Killik, CHP Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"BİRÇOK NOKTADA BİZİM SÖZLERİMİZİ DİNLEDİLER: Türkiye uzun zamandır yönetme erkini kaybetmiş ve gidişinin son günlerini yaşayan bir hükümet tarafından yönetiliyor. Yıllarca emeklilerimizin sorunlarına çözüm üretmediler. Ne zaman; CHP, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde emeklilere ikramiye sözü verdi, akıllarına emeklilere ikramiye dağıtmak geldi. Asgari ücrete zam, taşeron işçiye kadro, TRT payının kaldırılması gibi birçok noktada bizim sözlerimizi dinlediler.

AYLARDIR SÖYLEDİĞİMİZ SÖZLERİN BİR KOPYASI, AMA EKSİK BİR KOPYASI: Geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ardından, daha sonrasında EYT hazırlıklarına başladılar. Zaten sorumlu muhalefet olmak da bunu gerektirir, halkın sorunlarını çözmek için iktidarı zorlamak. Son olarak geçtiğimiz hafta KYK kredilerinin faizlerinin silinmesi konusunda, geç de olsa dediğimiz noktaya geldiler. Gençlerin okuyabilmek için kredi almasının utancı yetmezmiş gibi bir de kedi beceriksizlikleri yüzünden artan faiz oranlarını gençlerin sırtına yüklemeye kalktılar. Ne zamana kadar gençlerin 'demokrat amcası' Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere çağrı yapıp, 'bu borçları faizleri ile beraber ödemeyin, CHP iktidara geldiğinde borçlarınızın faizini silecek diyene kadar. İşte o zaman akıllarına gençlerin sorunlarına çözüm üretmek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra birden uyandılar. Açıkladıkları projeye baktık gördük ki, bizim aslında, aylardır söylediğimiz sözlerin bir kopyası, ama eksik bir kopyası.

GENÇLER FARKINDA: Gençler kendilerine bu iyiliği kimin yaptığının farkında. Sayın Cumhurbaşkanı, açıklamayı yapar yapmaz, Twitter'de on binlerce genç, 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' yazdı. ve aslında kime teşekkür ettiklerini çok net bir şekilde gösterdi.

HARF HARF TAKİP EDEBİLİRSİNİZ: Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz. Size bu kargo kutusu içerisinde; CHP'nin parti programını, genel başkanımızın gençlere yönelik 6 vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vaadimizi de hayata geçirebilirsiniz, örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmeniz için, yanına da bir tane büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz.

BAY BAY ERDOĞAN: Zaten iktidardan gitmenizi bekleyen bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik, giderayak kısa sürede kalan vaatlerimizi de yerine getirerek bu insanlara bir iyilik yapmanızdır. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da milletimizin sorunlarını çözmek için 'Bay Kemal'i' daha fazla dinleme çağrısı yapıyoruz. Çünkü onların ağzına pelesenk olmuş bir cümle var: 'Bay Kemal', 'Bay Kemal', 'Bay Kemal.' Her fırsatta bunu söylüyorlar. Ama şimdi moda cümle, bay bay Erdoğan."

YORUMLAR
500
Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı Yönetim kurulu toplantısında 2023 seçimleri gündeme alındı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:09:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement