CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Duman'ın düştüğünü fark eden yakınları ve mahalledeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

GENÇ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, tedavisi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Genç başkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duman'ın düştüğü bölgede polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.