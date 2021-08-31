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CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

31.08.2021 17:08

Bolu'nun Mudurnu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini aradı.

Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında yaşayan CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü. Duman'ın düştüğünü fark eden yakınları ve mahalledeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

GENÇ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Duman, tedavisi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Genç başkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Duman'ın düştüğü bölgede polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Mudurnu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman, 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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