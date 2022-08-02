CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, KPSS İddiasını Kılıçdaroğlu'na Aktardı: "Bu Yapılan Kimsenin Yanına Kar Kalmayacak" - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, KPSS İddiasını Kılıçdaroğlu'na Aktardı: "Bu Yapılan Kimsenin Yanına Kar Kalmayacak"

02.08.2022 16:30
CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, KPSS İddiasını Kılıçdaroğlu'na Aktardı: "Bu Yapılan Kimsenin Yanına Kar Kalmayacak"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor. Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor. Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Pazar günü yapılan 2022 KPSS'deki bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Killik'in, Twitter hesabından gündemde ilk sıraya yükselen "kpssdeikincifetoskandalı" etiketiyle yaptığı açıklama şöyle:

"KPSS iddialarıyla ilgili Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirdim. Parti yetkilerine derhal ÖSYM ile görüşmeleri talimatı verildi. Olayın diğer muhatabı Yediİklim yayınevi telefonlarımıza çıkmıyor Bu yapılan kimsenin yanına kar kalmayacak."

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CHP Grubu Erzurum'da Toplandı… Kılıçdaroğlu: 'Paraların Tamamını Söke Söke Alacağım… Ben Beşli Çeteyle Görüşmem Milletimle Görüşürüm' CHP Grubu Erzurum'da Toplandı… Kılıçdaroğlu: 'Paraların Tamamını Söke Söke Alacağım… Ben Beşli Çeteyle Görüşmem Milletimle Görüşürüm'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, KPSS İddiasını Kılıçdaroğlu'na Aktardı: 'Bu Yapılan Kimsenin Yanına Kar Kalmayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik, KPSS İddiasını Kılıçdaroğlu'na Aktardı: "Bu Yapılan Kimsenin Yanına Kar Kalmayacak" - Son Dakika
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