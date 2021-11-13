CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik, Anıtbakir'i ziyaret etti - Son Dakika

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik Kolları Genel Başkanlığına yeni seçilen Killik ve MYK üyeler mozoleye geldi. Killik'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Killik, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Emanetin olan Cumhuriyet'e gençler olarak sonuna kadar sahip çıkacağız. Geçmiş sensin, gelecek sensin. Daima izindeyiz."