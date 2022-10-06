CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: Kumpasın Gerçek Yüzü Kısa Sürede Ortaya Çıktı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları üyesi 600 genç ile birlikte yaptığı açıklamada; "Ey Fotoroman Süleyman. Sende vicdan var mı? Milyonlarca yürek şehidin acısını yaşarken; hiç mi utanmadın böyle bir kumpas kurmaya? İçişleri Bakanı, bizzat AK Parti hükümeti tarafından serbest bırakılmış bir PKK'lının, saldırıyı düzenlediğini iddia etti. Kumpasın gerçek yüzü çok kısa sürede ortaya çıktı. Suçlularla fotoğrafları albüm olmuş İçişleri Bakanına takılmış en güzel lakap Fotoroman Süleyman'dır. Ancak kendisine yeni bir lakap takacağız. Bundan sonra onun adı 'Pinokyo Süleyman" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Türkiye'nin 81 ilinden gelen CHP Gençlik Kolları üyesi 600 genç ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Ülkemizin genel asayişini ve güvenliğini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanının kamuoyu önünde açıkça suç işlediğini, iftiralarıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek "İçişleri Bakanı'na bir lakap da biz takıyoruz. Kendisine CHP'ye attığı iftiradan dolayı bundan sonra Pinokyo Süleyman diyeceğiz" diye konuştu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta Mersin'deki Polisevine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ülkece sarsıldık. Hain saldırıda şehit olan polisimize tekrar Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Biz ülke olarak acı duyduk, sarsıldık. Ama gördük ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler; acıyı paylaşmak yerine, cenazemizi hiçe sayarak kutsal şehit tabutunu siyasete malzeme etmiş, 'buradan nasıl bir karalama operasyonu düzenleniriz', 'nasıl bir kazanım elde ederiz' derdine düşmüştür.

"İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKÇA SUÇ İŞLEDİ"

Ey Fotoroman Süleyman. Sende vicdan var mı? Milyonlarca yürek şehidin acısını yaşarken; hiç mi utanmadın böyle bir kumpas kurmaya? O an nasıl aklınıza böyle aşağılık bir planı işletmek nasıl geldi? İçişleri Bakanı, bizzat AK Parti hükümeti tarafından serbest bırakılmış, 4. Yargı Paketi ile cezaevinden tahliye edilmiş bir PKK'lının, saldırıyı düzenlediğini iddia etti. Gazeteci görünümlü tetikçiler ve troll ordularıyla kurduğu kumpasın gerçek yüzü çok kısa sürede ortaya çıktı. Ülkemizin genel asayişini ve güvenliğini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanı kamu önünde açıkça suç işledi ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etti.

Biz Fotoroman Süleyman'ın suçlarla yan yana gelmesine, suç işlemesine alışığız. Çünkü… Uyuşturucu kaçakçılarından, siber suçlulara; çete liderlerinden kadın katillerine kadar kendisinin geniş bir fotoğraf albümü var. Suçlularla fotoğrafları albüm olmuş İçişleri Bakanına takılmış en güzel lakap Fotoroman Süleyman'dır. Ancak kendisine yeni bir lakap takacağız. Bundan sonra onun adı 'Pinokyo Süleyman.'

Hepimizin çocukluğundan da hatırlayacağı gibi Pinokyo da aynı Süleyman Soylu gibi beceriksiz bir yalancıdır. Yalan söylediğinin ortaya çıkması üzerine burnu uzamaktadır. Pinokyo Süleyman, Kumpasçı Süleyman. Şunu iyi bil. Biz senin kumpaslarına boyun eğmeyeceğiz. Çok sevdiğimiz ülkemizi senin gibilerin elinden kurtaracağız.

İşini yapmak yerine kumpas kuran senin gibiler, önümüzdeki ilk seçimde tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.

Ama sana bir sürprizimiz daha var. O seçimler gelene kadar da Türkiye'nin her yerinde senin için hazırladığımız bu fotoroman albümü dağıtacağız. Bu fotoroman albümde, yan yana geldiğin bütün suçlularla fotoğrafların var. Bu fotoğrafları tüm Türkiye'de halkımızın gözleri önüne sereceğiz ve meydanlarda senin fotoroman albümünü dağıtacağız. İçinde bir nebze insanlık onuru kaldıysa bir taksiciyi bahane ederek attığın bu iftiradan dolayı pişman olduğunu söyle. Derhal CHP'den ve kamuoyundan özür dile. Bu millete yapacağın en büyük iyilik o bulunduğun görevden istifa etmektir."