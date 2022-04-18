CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi

18.04.2022 00:26
CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl, hakkındaki bir dava kapsamında tutuklandı.

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl, hakkındaki bir dava kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir dava kapsamında hapis cezası alan Karagöl hakkında yakalama kararı verildi.

Durumdan haberdar olan Karagöl, karakola giderek teslim oldu.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karagöl, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını belirtti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Balıkesir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi - Son Dakika


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