CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi'

23.07.2022 16:54
CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi'

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, partililerle CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyütecin olduğu kargo paketi hazırlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, partililerle CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyütecin olduğu kargo paketi hazırlayarak AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve partililer genel merkezde bir araya geldi. Burada AK Parti Genel Merkezi'ne göndermek üzere kargo paketi hazırlandı. Kargo paketinin içerisinde CHP'nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyüteç yer aldı. Paket hazırlandıktan sonra açıklamalarda bulunan Killik, "Bugün hükümete yeni bir çağrı yapıyoruz. Size bu kargo kutusu içerisinde Cumhuriyet halk Partisi'nin parti programını, Genel Başkanımızın gençlere yönelik 6 vaadinin olduğu bu broşürü gönderiyoruz. Bir tanesini eksik de olsa yaptınız. Geri kalan 5 vaadimizi de hayata geçirebilirsiniz. Örnek alabilirsiniz. Tüm bunların yanında iyice inceleyebilmemiz için yanına bir tane de büyüteç koyuyoruz. Buradan en ince ayrıntısına kadar bakabilir, bütün projelerimizi harf harf takip edebilirsiniz" dedi.

Killik, Kredi ve Yurtlar Kurumu borç faizlerinin silinmesine ilişkin, "Gençlerin okuyabilmek için kredi almasının utancı yetmezmiş gibi bir de kendi beceriksizlikleri yüzünden artan faiz oranlarını gençlerin sırtına yüklemeye kalktılar. Ne zamana kadar? Gençlerin demokrat amcası Kemal Kılıçdaroğlu gençlere çağrı yapıp, 'bu borçları faizleriyle birlikte ödemeyin. CHP iktidara geldiğinde borçlarınızın faizini silecek diyene kadar' İşte o zaman akıllarına gençlerin sorunlarına çözüm üretmek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptıktan sonra birden uyandılar. Açıkladıkları projeye baktık, gördük ki bizim aslında aylardır söylediğimiz sözlerin bir kopyası; ama eksik bir kopyası. Gençler kendilerine bu iyiliği kimin yaptığının farkında. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamayı yapar yapmaz Twitter'da on binlerce genç 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' yazdı ve aslında kime teşekkür ettiklerini çok net şekilde gösterdi" diye konuştu.

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Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret Başkan Sandal'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi. CHP Gençlik Kolları, AKP Genel Merkezi'ne CHP Parti Programı'nı ve Kılıçdaroğlu'nun Gençlere Yönelik Vaatlerinin Sıralandığı Broşürü Gönderdi.
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'ye 'kargo paketi' - Son Dakika

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