CHP Gençlik Kolları'ndan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ne ilişkin açıklama - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ne ilişkin açıklama

09.10.2022 17:24

CHP Gençlik Kolları üyeleri, kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu'ndaki Şişhane Meydanı'nda toplanan üyeler, "Özgür basın susturulamaz" sloganı attı. Meydanda kurulan televizyon stüdyosunda bir kişinin ana haber bülteni sunması mizansen olarak canlandırıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, tarihte hiçbir baskıcı yönetimin özgürlüklerin önüne geçmediğini savundu.

Er ya da geç özgürlüklerin kazanacağını belirten Killik, seçimlerde gerçekler yerine manipülasyonlar konuşulsun istendiğini öne sürerek, "Ormanlar niye yanıyor, dolar niye artıyor, yumurta fiyatları niye pahalı?' gibi soruları bu yasadan sonra sormak suç haline gelecektir." iddiasında bulundu.

Killik, sosyal medyada insanların merak ettiği soruların cevaplarını aradığını ve kendilerini burada ifade ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Beyoğlu, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları'ndan 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları'ndan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi"ne ilişkin açıklama - Son Dakika
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