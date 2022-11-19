CHP Gençlik Kolları'ndan İnternette Bant Daraltmasına Karşı Vpn Uygulaması: CHP Vpn, Parola 'İktidar' - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları'ndan İnternette Bant Daraltmasına Karşı Vpn Uygulaması: CHP Vpn, Parola 'İktidar'

19.11.2022 12:20
CHP Gençlik Kolları'ndan İnternette Bant Daraltmasına Karşı Vpn Uygulaması: CHP Vpn, Parola 'İktidar'

CHP Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyaya bant daraltmasıyla erişimin engellenmesi üzerine “CHP VPN” uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Uygulamanın parolası ise “iktidar” olarak belirlendi.

CHP Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyaya bant daraltmasıyla erişimin engellenmesi üzerine "CHP VPN" uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu. Uygulamanın parolası ise "iktidar" olarak belirlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyaya uygulanan bant daraltmasıyla internetin kullanılamaz hale getirilmesinin ardından CHP Gençlik Kolları Dijital Dönüşüm Komisyonu, "CHP VPN" uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu.

CHP Gençlik Kolları Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Dalbudak, sosyal medya hesabından uygulamayla ilgili "Yıllarca YouTube, Wikipedia gibi platformlardan mahrum bıraktılar şimdi ise canları isteyince sosyal medya erişimimizi kesiyorlar. Sansürsüz günlerimize çok az kaldı! Şimdilik çözümümüz: chpdijitaldonusum.com/vpn 'de CHP VPN hizmette. Kalıcı çözüm parolada gizli" paylaşımı yaptı. Uygulamanın parolası ise 'iktidar' olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstiklal Caddesi, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Gençlik Kolları'ndan İnternette Bant Daraltmasına Karşı Vpn Uygulaması: CHP Vpn, Parola 'İktidar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları'ndan İnternette Bant Daraltmasına Karşı Vpn Uygulaması: CHP Vpn, Parola 'İktidar' - Son Dakika
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