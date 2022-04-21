CHP Gençlik Kolları, Üniversite Öğrencileri İçin 'Askıda Bilet' Kampanyası Başlattı. - Son Dakika

CHP Gençlik Kolları ile Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), Ramazan Bayramı öncesinde üniversite öğrencileri için 'Askıda Bilet' kampanyası başlattı. Öğrencilerin ekonomik sorunlar nedeniyle en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını söyleyen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Ülkemizde üniversite öğrencileri, en temel insan haklarından olan barınma, ulaşım ve beslenme gibi temel problemlere ve ihtiyaçlara ulaşamıyor. Öyle ki evlerinden uzakta eğitimini sürdürmeye çalışan öğrencilerin bayramda aileleri ile bir araya gelememesi bile mevcut iktidarın dikkatini çekememiş durumda" dedi.

Gençosman Killik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün "Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın" diyerek duyurduğu dayanışma kampanyanın ayrıntılarını, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı.

Kampanyanın aynı zamanda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esnafa da katkı sağlayacağını belirten Killik, "Bir biletleme şirketinin verilerine göre; yüzde 41 oranında önceki yıllara göre bilet talebi azalmış durumda. Bayramda insanlar, ekonomik zorluklardan dolayı ailesinin yanına gidemiyor. Bu anlamda biletleriyle ilgili sorunlar yaşıyor. Biz, otobüs esnafımıza bir gelir kapısı olarak bir proje sunmaktan mutluluğumuzu ifade etmek isteriz" dedi.

Gençosman Killik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"GENÇLER VE ÇOCUKLAR UMUTSUZLUK İÇERİSİNDE YAŞAMLARINI SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR: Biz, bu kampanyayı hem öğrenciler bayramda ailelerinden uzak kalmasın hem de yaratılan ekonomik krize bir çözüm olarak ortaya çıkardık. Türkiye kötü yönetiminin bir sonucu olarak ekonomik yıkım yaşarken sosyal devlet olmanın gereklilikleri iktidar tarafından yerine getirilemiyor. Orta sınıf yoksulluğa, yoksul sınıf açlık sınırına itilmiş durumda. Gençler ve çocuklar, umutsuzluk içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

İKTİDARIN DİKKATİNİ ÇEKEMEMİŞ: Hükümetin en önemli vazifesinin dünyadaki rekabet ortamında gençlere iyi bir eğitim vermesi gerekliliği ortadayken ne yazık ki ülkemizde üniversite öğrencileri en temel insan haklarından olan barınma, ulaşım ve beslenme gibi temel problemlere ve ihtiyaçlara ulaşamıyor. Öyle ki evlerinden uzakta eğitimini sürdürmeye çalışan öğrencilerin bayramda aileleri ile bir araya gelememesi bile mevcut iktidarın dikkatini çekememiş durumda.

DAYANIŞMA AĞINI BAŞLATTIK: Bilet fiyatlarındaki artış nedeniyle üniversitelilerin bayramı aileleri ile beraber geçirme şansları, evlerinde kutlama şansları ellerinden alınmaktadır. CHP Gençlik Kolları olarak, ülkemizin içine sürüklendiği şartları değiştirmek için çalışırken koşulların bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Bu amaçla gençleri çaresizliğe ve umutsuzluğa bırakmadan TÜLOV ile iş birliği içerisinde bu kampanyayı hayata geçirdik, dayanışma ağını başlattık.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLETLERİ TELEFONLARINA SMS OLARAK İLETİLECEKTİR: Askıda Genç Bilet projesi, 18 ile 25 yaş arasındaki örgün üniversite eğitimi alan gençleri kapsayan, onlarla yurttaşlarımız arasında bir dayanışma ağı kuran projedir. Öğrenciler projenin web sitesi olan 'askidagencbilet.com' sitesi üzerinden bilet talebini oluşturduktan sonra bu talepler, gönüllü yurttaşlarımız ile beraber diyalog kapısı ve birliktelik sağlanarak çözülecek. Gönüllü yapılan bağışlar, öğrencilerimizin biletleri telefonlarına SMS olarak iletilecektir.

YÜZDE 41 ORANINDA ÖNCEKİ YILLARA GÖRE BİLET TALEBİ AZALMIŞ: Bu proje ile bayramı evinde geçirmek isteyen öğrencilerimizi manevi olarak destekleyeceğiz. Bir yandan bu kampanyanın otobüs esnafını kapsadığının farkındayız. Bir biletleme şirketinin verilerine göre; yüzde 41 oranında önceki yıllara göre bilet talebi azalmış durumda. Bayramda insanlar, ekonomik zorluklardan dolayı ailesinin yanına gidemiyor. Bu anlamda biletleriyle ilgili sorunlar yaşıyor. Biz, otobüs esnafımıza bir gelir kapısı olarak bir proje sunmaktan mutluluğumuzu ifade etmek isteriz.

YARATILAN OLUMSUZLUKLAR GENÇLER ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI OLUŞTURUYOR: Ekonomik şartlar her geçen gün geriye giderken yaratılan olumsuzluklar gençler üzerindeki büyük baskı oluşturuyor. Biz, bu sorunları sadece dayanışma ile çözemeyeceğimizim farkındayız. Ama bugün, muhalefet partisinin gençlik kolları olarak en azından bir dayanışma ortamı sağlamak ve bu sorunlara geçici bir çözüm üretme arayışında olduğumuz için bu projeyi hayata geçirdik.

AMACIMIZ BU GÜNLERİN YÜKÜNÜ DAYANIŞMAYLA PAYLAŞMAKTIR: İçimiz ferah. Amacımız, bu günlerin yükünü dayanışmayla paylaşmaktır. Çok yakında gençler, öğrenciler, kadınlar ve yoksullar gibi tüm ezilenlerin sorunlarına çözüm üretecek yepyeni bir iktidar ilk genel seçimlerde Türkiye'ye sunulacaktır. Bizler, dayanışmaya gerek kalmadan, sosyal devleti iliklerimize kadar hissedeceğimiz yepyeni güzel günlerin hayaliyle bir aradayız. Dayanışmamıza omuz verecek tüm yurttaşlarımıza teşekkür eder, öğrencilerimizin aileleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmelerini dileriz."