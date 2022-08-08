CHP'li Gençlerden Bakan Murat Kurum Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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CHP'li Gençlerden Bakan Murat Kurum Hakkında Suç Duyurusu

08.08.2022 18:49
CHP'li Gençlerden Bakan Murat Kurum Hakkında Suç Duyurusu

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Brezilya'dan İzmir'e getirilmekte olan asbestli gemi Sao Paulo'ya söküm izni verilmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında bugün İzmir ve İstanbul'da suç duyurusunda bulundu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cevat Eren Arslan, "Hükümet ve bakanlığın kamunun sağlığını ve çevreyi koruma görevi var. Ne yazık ki verilen izinle çevre talanının önü açılacak. Halkın sağlığı riske atılarak çevre talan edilemez. Bakanlık, derhal bu yanlış karardan dönmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, Brezilya'dan İzmir'e getirilmekte olan asbestli gemi Sao Paulo'ya söküm izni verilmesi nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında bugün İzmir ve İstanbul'da suç duyurusunda bulundu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cevat Eren Arslan, "Hükümet ve bakanlığın kamunun sağlığını ve çevreyi koruma görevi var. Ne yazık ki verilen izinle çevre talanının önü açılacak. Halkın sağlığı riske atılarak çevre talan edilemez. Bakanlık, derhal bu yanlış karardan dönmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi Kent Sorunları ve Kent Politikaları Komisyonu ile İklim Krizi ve Ekoloji Komisyonu üyeleri, İzmir'e gelmek üzere yola çıkan Nae Sao Paulo gemisinin söküm ihalesini alan Sök Denizcilik Ticaret Ltd. Şti. ile verilen söküm izni nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TALANIN ÖNÜ AÇILACAK"

İzmir Adliyesi önünde toplanan CHP'li gençler, savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. Kent Sorunları ve Kent Politikaları Komisyonu adına konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cevat Eren Arslan, hükümetin Anayasa'da yer alan "Kamunun sağlığını ve çevreyi koruma" prensibine uymadığını savundu. Arslan, şöyle konuştu:

"Nae Sao Paulo isimli gemi ile ilgili süreci dikkatle takip ediyoruz. Bugün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hükümet ve bakanlığın kamunun sağlığını ve çevreyi koruma gibi temel bir görevi var. Ne yazık ki verilen izinle çevre talanının önü açılacak. Halkın sağlığı riske atılarak çevre talan edilemez. Bakanlık, derhal bu yanlış karardan dönmelidir. Verilen bu iznin iptal edilmesini talep ediyoruz. Türkiye, dünyanın çöplüğü değildir."

İSTANBUL'DA DA AÇIKLAMA YAPTILAR

CHP'li gençler, İstanbul'da da suç duyurusunda bulunup basın açıklaması yaptı. İstanbul Adliyesi önünde İklim Krizi ve Ekoloji Komisyonu adına konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Uygar Elitoğ, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Söküm sırasında çevreye zarar verecek şekilde atık ya da artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi büyük bir suçtur. Ekosisteme karşı büyük bir zarardır. Ekolojik dengenin bozulmasına sebep olacak tüm hamlelerin karşısındayız. Savcılığın suç duyurumuza sessiz kalmayarak harekete geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Kurum, Sao Paulo, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gençlerden Bakan Murat Kurum Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gençlerden Bakan Murat Kurum Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
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