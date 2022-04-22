CHP Gençlik Kollarından, "23 Nisan" Videosu… Kılıçdaroğlu: "Al Bayrağımızın Altında Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek" - Son Dakika

CHP Gençlik Kolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı video ile kutladı. Videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda, bizim yurdumuzda, al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" sözleri yer aldı.

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik bir video paylaşıldı. Paylaşılan videoda, neden çalışmak zorunda olduklarını gerekçeleriyle anlatan çocukların sözlerine yer verildi. Çocukların videodaki konuşmaları şöyle:

"-Ben Ayşe, 14 yaşında evlendirildim

-Ben Ali, 11 yaşında harçlığım için ayakkabı boyamak zorundayım

-Ben Zeynep, 10 yaşında bayramlık kıyafetlerim için çalışmak zorundayım

-Ben Hasan, 15 yaşında annemin ilaç tedavisi için çalışmak zorundayım

-Ben Mehmet, 12 yaşında ailem için çalışmak zorundayım."

Videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi:

"Nerede bir çocuk açsa, nerede bir aile geçim sıkıntısı çekiyorsa o sorunu çözeceğiz. Size sözüm söz, Anadolu coğrafyasında yoksulluğu sonlandıracağız. Bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda, bizim yurdumuzda, al bayrağımızın altında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek."