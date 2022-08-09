Orhan Sarıbal: "Tahıl Koridoruyla Türkiye'ye Getirilen Ayçiçeği Tohumu, Büyük Uluslararası Şirketlerin… Ne Ukrayna Çiftçisinin, Ne Rusya Çiftçisinin" - Son Dakika
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Orhan Sarıbal: "Tahıl Koridoruyla Türkiye'ye Getirilen Ayçiçeği Tohumu, Büyük Uluslararası Şirketlerin… Ne Ukrayna Çiftçisinin, Ne Rusya Çiftçisinin"

09.08.2022 13:11

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, ayçiçeği taban fiyatının 16 TL olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna’dan Türkiye ayçiçeği tohumu getirilmesi ile ilgili olarak “Rusya’nın özellikle Ukrayna’nın şu anda gemilerine yüklenen buğday, mısır, ayçiçeği tohumu tamamen büyük uluslararası şirketlerindir. Ne Ukrayna çiftçisinindir ne Rusya çiftçisinindir” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, ayçiçeği taban fiyatının 16 TL olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Sarıbal, tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna'dan Türkiye ayçiçeği tohumu getirilmesi ile ilgili olarak " Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın şu anda gemilerine yüklenen buğday, mısır, ayçiçeği tohumu tamamen büyük uluslararası şirketlerindir. Ne Ukrayna çiftçisinindir ne Rusya çiftçisinindir" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ayçiçeği taban fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada tarım kooperatiflerinin açıkladığı ayçiçeği fiyatlarının, borsada işlem gören fiyatların çok altında olduğunu söyledi.

"AKP DÖNEMİNDE AYÇİÇEĞİ İTHALATINA 22 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILDI"

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde kendine yetmediği için ithalat yapmak zorunda kaldığını belirten Sarıbal, "Sadece ayçiçeği tohumu değil; ham yağ, rafine yağ, ayrıca yemde kullanılmak üzere küspe ithal etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi, Saray iktidarı döneminde; 35 milyon ton ayçiçeği tohumu, ham yağ, rafine yağ ve küspe ithalatına 22 milyar dolar ödendi" dedi.

"AYÇİÇEĞİNDE FİYAT BEKLENTİMİZ 16 TL"

Türkiye'nin sadece 2021 yılında "821 bin ton ham yağ (1 milyon 100 bin dolar) ve 668 bin ton ayçiçeği tohumu alarak, artı küspe 1,9 milyar dolar ayçiçeği tohumu ve türevlerine" para ödendiğini açıklayan Orhan Sarıbal, "Beklentimiz, en az 15 lira taban fiyat artı 1 lira prim, 16 lira" diye konuştu.

"TAHIL KORİDORU, EGEMEN ŞİRKETLERİN DÜNYAYI NASIL TESLİM ALDIKLARINI GÖSTEREN BİR YOLDUR"

Tahıl koridoru ile ilgili de Türkiye'ye getirilen iç ve dış piyasaya dağıtılan "buğday, mısır, ayçiçeği" tohumlarının da "tamamen büyük uluslararası şirketlerin" olduğunu yerli üreticilerin yine kazanamadığından bahsederek şunları söyledi:

"Bu ülke insanının ürettiği ürünlere yeterli taban fiyat vermemek için açık bir, adeta küresel bir oyundur. Rusya'nın özellikle Ukrayna'nın şu anda gemilerine yüklenen buğday, mısır, ayçiçeği tohumu tamamen büyük uluslararası şirketlerindir. Ne Ukrayna çiftçisinindir ne Rusya çiftçisinindir. Bu koridor aslında şirketlerin dayattığı ve dünya tekellerinin büyük egemen şirketlerin dünyayı nasıl teslim aldıklarını gösteren temel bir yoldur.

O yüzden Türkiye'nin, hükümetin; yağlı tohumlarda ve özellikle ayçiçeğinde Trakya Birlik başta olmak üzere fiyatlarını en az 15-16 lira seviyesinde tutma zorunluluğu vardır. Yoksa taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini ve küresel şirketlerin bizi egemenlikleri altına alacaklarını ve sadece yoksul ve azgelişmiş ülkeleri sömüreceklerini net bir şekilde söyleyebiliriz."

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Kaynak: ANKA

Orhan Sarıbal, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Sarıbal: 'Tahıl Koridoruyla Türkiye'ye Getirilen Ayçiçeği Tohumu, Büyük Uluslararası Şirketlerin… Ne Ukrayna Çiftçisinin, Ne Rusya Çiftçisinin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Sarıbal: "Tahıl Koridoruyla Türkiye'ye Getirilen Ayçiçeği Tohumu, Büyük Uluslararası Şirketlerin… Ne Ukrayna Çiftçisinin, Ne Rusya Çiftçisinin" - Son Dakika
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