Tuncay Özkan: "Bu Yeni Bir İddia Değil. Aslında Bu Bir İftira. Cezaevindeyken Dava Açmıştım. Mahkeme, Erdoğan'ın Bana 5 Bin Lira Ödemesine Karar...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü AKP Grup toplantısında izlettiği video ile ilgili "Erdoğan, benim Cumhuriyet Mitinglerinden Ankara Sıhhıye'de yaptığımız miting sırasında, Naile ananın başörtüsünü zorla çıkarttığımı iddia etti. Bu iddia yeni bir iddia değil. Aslında bu bir iftira. Ben cezaevindeyken de bu iftirayı duyar duymaz dava açmıştım. Mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan'ın bana 5 bin lira ödemesine karar vermişti" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'de, partisinin grup toplantısında izlettiği, Erdoğan'ın da geçmişte Cumhuriyet Mitinglerinde bir vatandaşın başörtüsünün zorla çıkarıldığını söylediğinin görüldüğü video ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında, "Dezenformasyonun kaynağı sensin. Üslubunu düzelt ve özgür dile Erdoğan. İşte gerçekler" açıklamasıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında gösterdiği, izlettiği ve dile getirdiği bir film ile birlikte benim Cumhuriyet Mitinglerinden Ankara Sıhhıye'de yaptığımız miting sırasında, Mersin Aslanköy'den katılan Naile ananın başörtüsünü zorla çıkarttığımı iddia etti. Bu iddia yeni bir iddia değil. Aslında bu bir iftira.

"BU İFTİRAYI DUYAR DUYMAZ DAVA AÇMIŞTIM"

Ben cezaevindeyken de Ergenekon kumpasıyla cezaevine koyduklarında da bu iftirayı duyar duymaz dava açmıştım. Dava ile ilgili o gün mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan'ın bana 5 bin lira ödemesine; o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu iftira nedeni ile bana 5 bin lira ödemesine karar vermişti. O mahkemeyi ve kararı size göstermek istiyorum.

Bu kararda açık bir şekilde, benim böyle bir eylemimin olmadığı Naile ananın kendi isteğiyle başörtüsünü çıkarttığı apaçık görülmektedir. Zaten videoda da görünmektedir ama montaj yöntemiyle, kes yapıştır yöntemiyle bu iftirayı dile getirmek 'işine geldiği' için; hakikat olduğu için değil. Benim böyle bir şey yapmam zaten mümkün değildir. Olmamıştır, gerçekleşmemiştir. Olmayan bir şey üzerinden iftirayla siyaset yapmaya çalışıyor.

Ben size Naile Aksay'ın ifade metnini de okumak istiyorum. Herhalde en iyi yanıt Recep Tayyip Erdoğan'a bu ifade metni olacaktır. Naile Aksay, Mehmet kızı 76 yaşında '9.2.2008 Cumartesi günü yapılan 'Bağımsızlık ve Laiklik' mitingine ben de katılmıştım. Gazetelerde yazdığı gibi kimse benim başımdan örtümü çekip çıkarmadı, ben kendi irademle başımdaki örtüyü çıkartmıştım. Davacının gazetelerde yazıldığı gibi bir eylemi olmadı. Belirttiğim gibi kendim çıkarttım' dedi.

Ayrıca mahkemenin bu konudaki kararına esas olan, atıfta bulunan bölümü de size okumak istiyorum: 'CD'lerin çözümüne ilişkin dosyaya sunulan bilirkişi raporunda Laiklik mitinginde konuşma sırasında kürsünün arkasında bulunan insanların içinde yer alan 80 yaşlarındaki Naile Aksay isimli kişinin bizzat kendisinin başındaki örtüsünü çıkarttığı, dışarıdan herhangi bir fiziki müdahalenin bulunmadığının tespit edildiğinin açıklandığı görülmüştür.'

"BURADAN OY DEVŞİRMEYE ÇALIŞANA NE DENİR?"

Naile ana ne diyor, 'bunun için kavga etmeye gerek yok. İşte çıkarttım ne olacak' diyor. 76 yaşındaki bir insanın sözleri. Peki onu çarpıtarak hala ondan siyasi medet ummaya çalışan, hala bunun istismarını yapan başörtüsünü siyasi malzeme yaparak, buradan oy devşirmeye çalışana ne denir? Onu sizin taktirinize bırakıyorum."