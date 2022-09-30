Tuncay Özkan: Uyuşturucu Kaçakçıları, Teröristler ve Mafya Sokaklarımızda Cirit Atarken İçişleri Bakanlığı, İşi Gücü Bırakıp Tunç Soyer'e Soruşturma...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, “Bu topraklarda haine ‘hain’ denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek, "Bu topraklarda haine 'hain' denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İçişleri Bakanlığı'nın üç ayrı dosyada soruşturma izni verdiği Tunç Soyer'e, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla destek verdi. Özkan'ın paylaşımı şöyle: "Bu topraklarda haine 'hain' denir. Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler ve mafya sokaklarımızda cirit atarken İçişleri Bakanlığı, işi gücü bırakıp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer'e soruşturma izni veriyor. Hiç kıvırmayın. Bu zırvaları yemeyiz. Başkan'ımızın yanındayız."

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