Ünal Çeviköz'den, TSK'nın Katar'a Dünya Kupası İçin Gönderilmesine Tepki: "Akp İktidarı Döneminde İlk Kez Futbol Organizasyonu İçin Tezkere İsteniyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin tezkereye CHP'nin ret oyu vereceğini açıkladı. Çeviköz, "AKP iktidarı döneminde Meclisimizden ilk kez futbol organizasyonu için tezkere isteniyor. Hem de Türkiye'nin katılmadığı bir dünya kupası için" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FIFA Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar'da; Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülüyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, tezkere ile ilgili şunları söyledi:

"Neresinden bakarsak bakalım yine ilginç bir asker gönderme tezkeresi ile karşı karşıyayız… Böyle bir tezkerenin gelmesine şaşırdığımızı ifade etmek isterim. Neden şaşırdık? AKP iktidarı döneminde, Meclis'imizden ilk kez futbol, dünya kupası organizasyonu için bir tezkere izni isteniyor. Hem de Türkiye'nin katılmadığı bir Dünya Kupası için.

Tabii ki Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda görünür olmasını istiyoruz. Ama bu polisimizi ve askerimizin vatan toprakları dışına göndererek, tehlikenin içine atarak yapılmamalı. Tezkere bakınca anlıyoruz ki aslında iktidar da siyasi olarak gerekçe bulmakta güçlük çekmiş. Elle tutulur bir siyasi gerekçe göremiyoruz.

Tezkerede 2022 Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için imzalanan bir protokolden söz ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2020'de Katar ile imzalanan; 'Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol.' Deniyor ki 'Bu tezkere protokolün gerekleri ile uyum içinde.'

Daha önce yüce Meclisimizin önüne getirilen protokolde Katar'a asker gideceğine dair ifade yokken, biz bugün bu tezkereyi görüşüyoruz. Bakınız ne polisimizin, ne askerimizin ayağına taş değmesini isteriz. Polislerimizin gönderilmesine izin istenmişken askerlerimizin gönderilmesinden nasıl bir milli menfaat durumu söz konusudur bunu anlamış değiliz.

Tezkerede belirtilenin aksine, Pakistan ve Türkiye haricinde diğer ülkelerin güvenlik gücü olarak polis ve jandarma göndereceği, teknik ve istihbarat sağlayacağı ancak askeri kuvvet bulundurmayacakları açıkça anlaşılıyor. Katar ile arası iyi olan Fas'ın dahi asker göndermenin altını çizmek isterim. Biz neden asker, polis bütün güvenlik güçlerimizi seferber ediyoruz."

Çeviköz, tezkereye olumsuz oy vereceklerini açıkladı.