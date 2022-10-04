Kenan Nuhut: "Türkiye Atletizm Federasyonu, Müsabaka Manipülasyonu İzleme Listesine Alındı, Gençlik ve Spor Bakanı Bu Duruma Derhal El Koymalıdır"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, "Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen yarışma sonuçlarına ilişkin soruşturmanın ardından, 7 ülke ile birlikte müsabaka manipülasyonu izleme listesine alındı, Gençlik ve Spor Bakanı bu duruma derhal el koymalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen yarışma sonuçlarına ilişkin soruşturmanın ardından "müsabaka manipülasyon listesine" alınmasını, yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Nuhut, şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye sporda örnek ülke olması gerekirken her gün yeni bir skandalla gündeme geliyor ve Gençlik ve Spor Bakanı bu duruma seyirci kalıyor, bu kabul edilemez ve bunu kabul etmiyoruz.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yürütülen yarışma sonuçlarına ilişkin soruşturmanın ardından, 7 ülke ile birlikte müsabaka manipülasyonu izleme listesine alındı, Gençlik ve Spor Bakanı bu duruma derhal el koymalıdır.

Türkiye Atletizm Federasyonu yönetimi; uluslararası teknik görevlilerin değerlendirme kriterlerini müsabaka ölçüm altyapısını yenilemesi gerekirken her müsabaka sonrasında farklı tartışmalarla gündeme geliyor. CHP olarak hep söylüyoruz CHP iktidarında sporu bilen liyakatli spor adamları yönetecek"