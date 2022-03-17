CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun İzmir'de konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun İzmir'de konuştu

17.03.2022 16:15
CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Torun İzmir'de konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Önümüzdeki seçimlerde dostlarımızla Millet İttifakı ile iktidara geldiğimiz zaman öncelikle toplu sözleşme hakkı olup grev hakkı olmayan bu ucubeyi değiştireceğimizi bilmenizi istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Önümüzdeki seçimlerde dostlarımızla Millet İttifakı ile iktidara geldiğimiz zaman öncelikle toplu sözleşme hakkı olup grev hakkı olmayan bu ucubeyi değiştireceğimizi bilmenizi istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun, sözleşmeli memurlara kadro verilmesi ve belediyelerde çalışan sözleşmeli memurlara toplu iş görüşmelerinden kaynaklanan zimmetlerin çıkarılmasına ilişkin partilerinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Hasan Tahsin Anıtı önünde düzenlen basın açıklaması programına katıldı.

Son yapılan zamlar nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin ekonomik olarak zorluklar yaşadığını anlatan Ağbaba, "Sözleşmeli memur uygulamasına da KPSS ile giren sözleşmeli memur uygulamasını da kaldıracağız. Çalışma alanında alfabenin tamamına yakın, çeşitli çalışma kolları var bunları da birleştireceğiz. Önümüzdeki seçimlerde dostlarımızla, Millet İttifakı ile iktidara geldiğimiz zaman öncelikle toplu sözleşme hakkı olup grev hakkı olmayan bu ucubeyi değiştireceğimizi bilmenizi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ağababa, seçim yasası değişikliğiyle Türkiye'nin gündeminin değiştirilemeyeceğini iddia etti.

Hükümete eleştirilerde bulunan Ağbaba, "Bunları derdi kendi koltuklarını korumak. Ne yaptılar Cumhur İttifakı büyük ortakla çırağı, Seçim Kanunuyla ilgili değişiklik getiriyorlar. Mübarekler barajı yüzde 10'dan 7'ye indirdiklerini söylüyorlar ama yapılan şey örtülü baraj getirmek. Demokrasiye kurşun sıkmak, bu kurşunun önünde siper da olacağımızı bilin. Bu yasa onları vuracak. CHP yapılacak ilk seçimde birinci parti olacak." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da memurlarla TİS yapan ilk belediye başkanlarından olduğunu söyledi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Torun, "Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizi belli bedellere mahkum etmiş olabilirler ancak bu vatandaş onlara öyle bir bedel ödettirecek ki sandıkta felekleri şaşacak." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de sosyal denge tazminatının asla zimmete konu edilemeyeceğini vurguladı.

Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de birer konuşma yaptı.

Basın açıklamasına, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Veli Ağbaba, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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